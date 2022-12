ENGLISH BY THE SEA Centre de vacances le jardin colonial Plounéour-Brignogan-Plages Catégories d’évènement: Finistère

tarifs établis selon le quotient familial

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacances le jardin colonial Penn Ar C’ hleguer 29253 Ile de Batz Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-Plages 29890 Finistère Bretagne L’accueil du séjour se fera en terre bretonne sur l’ile de Batz.

Le centre d’hébergement est idéalement placé au bord de l’océan avec un accès direct à la plage permettant ainsi une grande liberté d’organisation des activités de décou-verte du littoral.

Le programme du séjour dispensera des cours en anglais obligatoires tous les matins du lundi au vendredi avec des méthodes ludiques afin de renforcer les apprentissages et de consolider les bases de l’année.

les activités proposées dans le cadre du déroulement du séjour

Baignade en mer,

Kayak de mer,

Paddle,

Sortie en voilier et sortie pêche en mer,

Activités de découverte de l’environnement, pêche à pied guidée, sesibilisation à la faune et a la flore, randonnée sur les sentiers cotiers,

Excursion dans l’ancienne cité corsaire de Roscoff et des jeux d’animation.

