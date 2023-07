Mobiles Mémoires Fréjus-Saint-Raphaël Centre de vacances Le Haut Peyron – UFCV Saint-Raphaël, 24 juillet 2023, Saint-Raphaël.

Mobiles Mémoires Fréjus-Saint-Raphaël 24 et 31 juillet Centre de vacances Le Haut Peyron – UFCV 5 euros

Ce séjour de 8 jours à Fréjus et Saint-Raphaël , sera l’occasion pour 14 jeunes franciliens qui ne partent pas souvent en vacances de vivre un temps fort collectif et de découvrir l’histoire de ces villes par le biais de visites et de la video. Ce territoire méditerranéen a accueilli notamment les troupes coloniales à différentes périodes de l’histoire et témoigne de nombreux échanges avec le reste du monde.

Les 14 jeunes participants vont vivre cette expérience avec 10 jeunes de Saint-Raphaël (partenariat en cours). Par petits groupes les jeunes participants vont partager ces découvertes et essayer de penser à la manière dont ils voudraient les raconter, accompagné par une équipe qualifiée.

Pour leurs enquêtes ils découvriront le musée des troupes coloniales et ses archives (CHETOM), les archives municipales des deux villes et le mémorial de l’armée noire, la pagode d’indochine, le château Gallieni et la mosquée Missiri.

Ils auront des temps d’échanges collectifs, pour réfléchir ensemble à la signification de cet héritage complexe, mais aussi pour écrire et penser leur video. Au retour dans l’été, les jeunes participants seront sollicités pour participer à la post production de leur court-métrage, avec le choix d’images et l’enregistrement éventuel de voix off, jusqu’à la production de trois courts-métrage qui sera diffuser à diverses occasions dans l’année.

Ce séjour apprenant pourra être valorisé dans votre parcours par une attestation.

Centre de vacances Le Haut Peyron – UFCV 50 Boulevard Jean Dorat 83700 Saint-Raphaël Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/1iVdeCEnk7IsQF73zUeW0f-XINPe1LtJNXRhYQUojio4/edit »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:30:00+02:00 – 2023-07-24T09:00:00+02:00

2023-07-31T16:00:00+02:00 – 2023-07-31T16:30:00+02:00

Vidéo Histoire Colonisation Exploration du monde Guerres mondiales Mémoire

Alter Natives