Les Aventuriers de La Cité des Cabanes Centre de vacances Le Hameau de Moulès, 3 août 2023, Fondamente.

Les Aventuriers de La Cité des Cabanes 3 – 29 août Centre de vacances Le Hameau de Moulès 482 €

Tu souhaites découvrir la biodiversité de la forêt et de la rivière, tu aimes vivre en pleine nature en découvrir les mystères et les secrets nous t’attendons pour construire la « Cité des Cabanes » !

Par équipes de 2, 3 ou 4 les enfants vont dans un premier temps, recevoir pour mission de construire leur cabane. Construites séparément mais reliées entre elles et inséparables, ensemble elles formeront « La Cité des Cabanes »

Pour ce séjour, les enfants seront hébergés sous bungalows-toile (voir descriptif dans la fiche du centre ci-dessous)

Programme d’activités

– Construction des cabanes : Cabanes perchées, cabanes traditionnelles ou cabanes-terriers les enfants construiront leurs cabanes par équipe, avec des matériaux naturels et en s’appuyant sur les particularités du site (arbres, rochers, pentes naturelles du terrain). Des passerelles, des ponts de singe ou népalais, des chemins creux, pourront relier les cabanes entre elles. « Coin-nuit », « terrasse repas », « bibliothèque » ou « affût », chaque cabane pourra répondre à un besoin spécifique.

– Aménagement intérieur des cabanes : Installation d’une citerne de récupération des eaux de pluie, de hamacs ou de lits d’été, des balançoires… Lorsque les cabanes seront suffisamment «confortables», les enfants pourront y bivouaquer !

Ateliers proposés en fonction du projet de l’équipe d’animation et du choix des enfants

– Atelier énergies renouvelables : Fabrication d’une mini centrale éolienne ou encore une installation utilisant l’énergie solaire pour produire l’éclairage de leur cabane !

– Atelier « l’écosystème de la forêt » : Observer et comprendre le rôle de chaque espèce (capture d’insectes, relevé de traces et observation de la décomposition organique).

– Atelier « l’écosystème de la rivière » : Découverte et inventaire de la faune et flore équipés de boîtesloupe, de fiches d’identification. Reconstitution de ce biotope dans un aquarium.

– Chantier éco-participatif : Participation à l’entretien d’un sentier de grande randonnée, création d’une mare… (creusement, acheminement de l’eau, implantations végétales).

– Atelier land art : création d’oeuvres à partir d’éléments naturels.

Activités sportives (1 sur 10 jours)

– Parcours Accro’roc des Infruts : Ponts de singe, poutres, filets, cordes, passerelles…,

– Canoë sur le Tarn : Descente du Tarn dans des canoës une ou deux places, petits rapides, paysages verdoyants, et bien sûr baignade dans la rivière !

Autres activités

– Piscine sur le centre

– Visites : Caves de Roquefort, l’Espace botanique, marché bio… (1 visite sur 10 jours)

– Veillées « à la belle étoile » : Contes et légendes, astronomie, jeux, boums et anniversaires.

Centre de vacances Le Hameau de Moulès 12540 FONDAMENTE Fondamente 12540 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0565993775 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.club-aladin.fr/la-cite-des-cabanes »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T10:00:00+02:00 – 2023-08-03T23:59:00+02:00

2023-08-29T00:00:00+02:00 – 2023-08-29T18:00:00+02:00

construction cabanes sports de pleine nature

ALTIA CLUB ALADIN