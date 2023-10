»Au-delà de nos frontières – Au fil des saisons » Centre de vacances Landersen Sondernach, 22 octobre 2023, Sondernach.

22 enfants et jeunes de 6 à 17 ans seront invités à vivre un séjour de vacances du 22 au 28 octobre 2023.

Mise en place d’actions dans le cadre d’un séjour de vacances autour du thème « Au-delà de nos frontières – Au fil des saisons » à destination d’enfants et de jeunes issus du quartier de Cronenbourg et au-delà.

Après avoir abordé, lors des vacances d’été, le thème de la nature, nous souhaitons à nouveau développer cette thématique. Au vu de l’enjeu que représentent la connaissance et la préservation de la nature, il nous parait nécessaire de mettre en œuvre des activités visant à faire prendre conscience aux enfants et aux jeunes l’importance de l’environnement naturel et de veiller à sa préservation, voire à sa restauration. Cette dimension est d’autant plus importante qu’elle s’inscrit au cœur de l’actualité et invitera les uns et les autres, enfants et jeunes, à réaliser que chacun peut, à la mesure qui est la sienne, contribuer à un meilleur équilibre tout en expérimentant que ce sont les petits ruisseaux qui font des grandes rivières, que les petits gestes sont à la portée de tous !

Par-delà de la problématique elle-même le public accueilli sera invité, dans la ligne de l’ensemble de l’année, à faire des pas dans le cadre du mieux vivre ensemble, en lien avec la dimension de la nature …humaine ! Le thème « Au-delà de nos frontières – Au fil des saisons » permet d’aiguiser le regard des enfants et des jeunes sur ce qui les entoure. Nous insisterons particulièrement sur la beauté de cet environnement naturel et sur l’importance de le préserver.

La thématique retenue est aussi une invitation à dépasser les limites parfois aléatoires fixées par les uns et les autres et parfois par les uns à d’autres. Il est une invitation à élargir son espace propre et à s’ouvrir à de nouvelle dimension, dans le respect de tout un chacun.

