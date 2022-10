Au-delà de nos frontières – A pleins poumons ! Centre de vacances Landersen Sondernach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sondernach

Au-delà de nos frontières – A pleins poumons ! Centre de vacances Landersen, 30 octobre 2022, Sondernach. Au-delà de nos frontières – A pleins poumons ! 30 octobre – 5 novembre Centre de vacances Landersen

Sur inscription : 480€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacances Landersen 4 route du Petit Ballon SONDERNACH 68380 Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est A pleins poumons !

Pour que des enfants et des jeunes du quartier de Cronenbourg ne demeurent pas confinés dans l’étroitesse de leur cadre quotidien, l’association Les Disciples a choisi de leur proposer des vacances pour se retrouver dans un ailleurs qui doit leur permettre de respirer un autre air que celui, parfois vicié, de leur jour-après-jour.

En cette période automnale, nous souhaitons réitérer une expérience qui a enrichi l’ensemble des participants lors des vacances estivales. Qui plus est, notre proposition va en direction d’un groupe à majorité de filles pour lesquelles un séjour dans les Vosges peut être, au-delà d’un simple dépaysement, une occasion privilégiée de partages en tous genres. Ce séjour se déroulera du 30 octobre au 5 novembre 2022 au Centre de vacances Landersen. Les objectifs poursuivis sont les suivants :

– être à l’écoute et accompagner les parcours scolaires ;

– profiter de la vie au grand air à travers des sorties quotidiennes ;

– sensibiliser à la nature environnante ;

– favoriser l’expression et la créativité ;

– vivre ensemble à travers le respect mutuel et la participation aux tâches quotidiennes. Le séjour doit permettre à l’ensemble des participants de prendre non seulement du recul et de la hauteur par rapport à leur quotidien mais par la même, de la … profondeur !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-30T08:00:00+01:00

2022-11-05T22:00:00+01:00

Lieu Centre de vacances Landersen Adresse 4 route du Petit Ballon SONDERNACH 68380 Ville Sondernach Age minimum 6 Age maximum 17

