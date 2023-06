« vers l’infini et au-delà » Centre de vacances La Salamandre – Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’Évènement: Arrens-Marsous

Hautes-Pyrénées « vers l’infini et au-delà » Centre de vacances La Salamandre – Arrens-Marsous, 21 août 2023, Arrens-Marsous. « vers l’infini et au-delà » 21 – 25 août Centre de vacances La Salamandre – 400 Il est proposé aux jeunes de plonger au coeur du patrimoine naturel des Pyrénées et de la compréhension du système solaire.

Ils pourront :

– découvrir un milieu méconnu, l’espace (infiniment grand), et en parallèle prendre conscience de la beauté, de la fragilité de notre planète et des enjeux écologiques.

– pratiquer des activités de pleine nature.

– participer à l’organisation de la vie collective.

