Prenons de la hauteur dans les Montagnes d’Ancelle 31 juillet – 4 août Centre de Vacances la Riviéra sur inscription

Le centre social Mosaïque de Salon de Provence vous propose la découverte et la pratique de sports de nature (randonnée, équitation, grimpe dans les arbres) et de sports nouveaux (Séance de Laser Game en nature, initiation à la course d’orientation avec un guide), au coeur des paysages montagneux d’Ancelle. A travers ces activités vous pourrez découvrir la faune et la flore locale. Toutes les activités seront encadrées par du personnel professionnel diplômé. Une baignade surveillée au plan d’eau de St Bonnet en Champsaur clôturera le séjour.

Centre de Vacances la Riviéra 05260 Ancelle Ancelle 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T19:00:00+02:00

