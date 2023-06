LA NATURE DANS TOUS SES ÉTATS ! Centre de vacances LA RECULA Saint-Léger-les-Mélèzes, 17 juillet 2023, Saint-Léger-les-Mélèzes.

LA NATURE DANS TOUS SES ÉTATS ! 17 juillet – 17 août Centre de vacances LA RECULA Sur inscription (15 places dont 3 réservées pour l’extérieur) 50€/jeune

SAINT LÉGER LES MÉLÈZES

Saint-Léger-les-Mélèzes est une commune qui se situe dans le département des Hautes-Alpes, plus précisément dans la vallée du Champsaur, sur le versant Ubac. Le village se trouve en zone périphérique du Parc National des Écrins. On rencontre une immense richesse de la faune (écureuils, chamois, aigles, marmottes, chevreuils, sangliers, nombreuses espèces d’oiseaux, d’insectes, de batraciens et de gastéropodes) ainsi que de la flore (edelweiss, gentianes, rhododendrons, génépi, chardons, myosotis…).

Les objectifs :

– Découvrir et respecter le milieu naturel à travers différents sports**,**

Le séjour a pour but de faire découvrir aux jeunes divers sports de nature comme le canyoning, le rafting, la randonnée et de la grimpe à la cime des arbres.

– Contribuer au vivre ensemble en cultivant une jeunesse solidaire

Activités en liens avec les objectifs :

Durant le séjour les jeunes auront au programmes :

– Canyoning sur une matinée de 4h.

– Rafting sur une matinée de 4h.

– Randonnée pédestre sur 4h.

– Découverte de la nature lors d’exploration à la cime des arbres 3h.

Formalité d’inscription d’inscription :

https://infojeunes.carpentras.fr/espace-jeunes.html

Nombre de places ouvertes : 3

Centre de vacances LA RECULA La Recula, 05260 Saint-Léger-les-Mélèzes 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T18:30:00+02:00

2023-08-17T09:00:00+02:00 – 2023-08-17T18:30:00+02:00

