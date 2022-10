découverte de l’environnement; nature et animaux Centre de vacances la Minoterie Le Lonzac Catégories d’évènement: Corrèze

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap moteur;handicap intellectuel mi;ii Centre de vacances la Minoterie 3 village vacances 19 470 LE LONZAC Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Nous proposons un séjour sur le thème suivant : « découverte de l’environnement;nature et animaux ». Dans le cadre de ce séjour, nous souhaitons, par le biais de diverses méthodes pédagogiques et éducatives, véhiculer à nos jeunes des valeurs de respect de la nature et de l’environnement. Nous nous positionnons, en effet, en tant qu’acteur dynamique de la défense de l’environnement. A ce titre, le lieu du séjour constitue un cadre privilégié. En effet, la commune du Lonzac est située au cœur du Parc Naturel Régional de Millevaches (en Limousin), soit un espace naturel protégé en vertu de ses richesses naturelles (végétales et animales). C’est ainsi qu’il s’agira de sensibiliser les enfants à la nécessaire protection de notre patrimoine naturel, dans une logique de Développement Durable. Pour cela, diverses activités, sorties seront organisées : promenade en forêt encadrée par un guide forestier, sortie au parc d’attractions « Vulcania » (parc unique en Europe sur le thème du volcanisme)… En outre, dans cette même logique, la nature, et notamment les sports en pleine nature, seront le fil rouge de notre séjour. C’est ainsi que plusieurs séances d’équitation seront organisées, au cours desquels les enfants apprendront à connaître l’animal. Plusieurs activités seront pratiquées au cours de ces séances d’équitation : hippologie, soins aux animaux, initiation / perfectionnement, voltige, archerie équestre, sauts d’obstacles, des sénaces de sports nautique seront également proposées. Enfin, plusieurs autres activités ludiques seront proposées : course d’orientation, organisation de grands jeux extérieurs (chasse aux trésors, olympiades…), journée à Treign’aqua Park (parc aquatique surveillé avec structures gonflables, pédalos…), journée Far West (équitation, tir à l’arc, veillée « feu de camp », nuit en tipi).

