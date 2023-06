VOILE & PONEY Centre de vacances La Martière Saint-Pierre-d’Oléron, 21 août 2023, Saint-Pierre-d'Oléron.

VOILE & PONEY 21 – 26 août Centre de vacances La Martière 564

Associer la découverte des activités voile et équittion. Notre domaine de la Martière, disposant de 18ha de prairies et forêt et se situant à moins de 2kms de la mer par un sentier pédestre, offre les conditions idéales pour permettre à ce séjour de se passer dans les meilleures conditions.

Programme : Voile sur catamaran : 1 séance, 1 balade équestre sur notre domaine privé de 18ha de la Martière, 1 sortie autour du Fort Boyard en catamaran, plusieurs séances de baignade à la plage ou à la piscine surveillée du centre dont une en nocturne (piscine éclairée), veillées et jeux divers, parcours d’orientation permanent du centre, soirée bivouac sur le centre.

Centre de vacances La Martière la martière saint pierre d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.odcv.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555200104 »}, {« type »: « email », « value »: « odcv@odcv.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T08:00:00+02:00 – 2023-08-21T13:00:00+02:00

2023-08-26T13:00:00+02:00 – 2023-08-26T18:30:00+02:00

activités de pleine nature Oléron

odcv19