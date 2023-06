XTREM Centre de vacances La Martière Saint-Pierre-d’Oléron, 14 août 2023, Saint-Pierre-d'Oléron.

XTREM 14 – 20 août Centre de vacances La Martière 665

Une semaine d’aventure pour pratiquer plusieurs activités sensationnelles et partager de bons moments entre copains.

Programme :

1 séance de surf, 1 séance de big paddle avec toboggan, 1 séance de catamaran, 1 soirée Pool Party à La Martière (piscine éclairée), un coucher de soleil autour du Fort Boyard en maxi catamaran.

Baignades à la plage ou à la piscine surveillée du centre.

Les animateurs proposeront également des activités ludiques et sportives ainsi que des soirées animées.

Centre de vacances La Martière la martière saint pierre d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.odcv.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555200104 »}, {« type »: « email », « value »: « odcv@odcv.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T08:00:00+02:00 – 2023-08-14T12:30:00+02:00

2023-08-20T13:00:00+02:00 – 2023-08-20T18:30:00+02:00

activités de pleine nature Oléron

odcv19