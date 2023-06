Les Robinsons d’Oléron Centre de vacances La Martière Saint-Pierre-d’Oléron, 6 août 2023, Saint-Pierre-d'Oléron.

Prendre conscience que l’on séjourne sur une île, découvrir son histoire, sa biodiversité, ses fragilités, autant d’éléments qui permettront aux enfants d’en devenir les fervents défenseurs. A pieds, à vélo, à cheval ou en bateau, tous les moyens sont bons pour comprendre ou l’on se trouve.

Les enfants séjourneront au cœur du Domaine de La Martière, dans le centre de l’île, entourée par 18 Hectares privés de forêts et prairies. Le village vacances classé 3 * accueille les enfants dans un bâtiment dédié.

Ils seront logés en chambre et prendront les repas au restaurant du village dans une salle réservée. Le centre dispose d’un espace équestre, de salles d’activités, d’une centaine de vélos, d’aire de jeux et se situe à 20mn de la plage par un sentier pédestre.

Le module « découverte d’une île et de son histoire » se fera à travers les activités suivantes : une balade en bateau autour de Fort Boyard, la visite du phare de Chassiron. Veillées éducatives et ludiques.

Le volet « sport nature » se fera à travers des séances de voile, de sortie pêche à pieds, de sortie vélo et d’une sortie à la plage . Bien évidemment des jeux/activités divers complèteront le programme ainsi que des baignades à la piscine du village vacances .

