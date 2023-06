SUPER PONEY Centre de vacances La Martière Saint-Pierre-d’Oléron, 23 juillet 2023, Saint-Pierre-d'Oléron.

SUPER PONEY 23 – 30 juillet Centre de vacances La Martière 744

Un séjour équitation et bord de mer. Notre domaine de la Martière, disposant de 18ha de prairies et forêt et se situant à moins de 2 kms de la mer par un sentier pédestre, offre les conditions idéales pour permettre à ce séjour de se passer dans les meilleures conditions.

2 balades équestres sur notre domaine privé de 18ha de la Martière (soin avant et après chaque séance) ; 1 visite de La Citadelle du Château d’Oléron avec des ânes, 1 sortie en mer autour du Fort Boyard en maxi catamaran, plusieurs séances de baignade à la plage ou à la piscine surveillée du centre dont une en nocturne (piscine éclairée) ; veillées et jeux divers, parcours d’orientation permanent du centre, …

Centre de vacances La Martière la martière saint pierre d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.odcv.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555200104 »}, {« type »: « email », « value »: « odcv@odcv.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T08:00:00+02:00 – 2023-07-23T12:30:00+02:00

2023-07-30T13:00:00+02:00 – 2023-07-30T18:00:00+02:00

