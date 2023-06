Oléron en liberté Centre de vacances La Martière Saint-Pierre-d’Oléron, 8 juillet 2023, Saint-Pierre-d'Oléron.

Oléron en liberté 8 – 16 juillet Centre de vacances La Martière 634

La première nuit (et la dernière nuit) a lieu sur le village de vacances de La Martière sous tente, le temps de se familiariser avec le groupe, l’équipe et le matériel. L’itinérance s’effectuera en vélo autour de l’île d’Oléron sur les sites de campements et d’activités. Les jeunes participeront à la vie collective du groupe (courses, préparation des repas, rangement). Un véhicule permettra le transport des bagages et du matériel de camping.

Programme : Une séance de surf paddle, une séance de catamaran et une séance de kayak. Les jeunes partiront en vélo à la découverte des différents sites touristiques de l’île d’Oléron (port de la Cotinière, phare de Chassiron, …). Parcours d’orientation, grands jeux, baignades (plage ou piscine du centre), jeux sportifs et autres soirées animées seront également au programme.

Centre de vacances La Martière la martière saint pierre d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.odcv.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555200104 »}, {« type »: « email », « value »: « odcv@odcv.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T08:00:00+02:00 – 2023-07-08T12:30:00+02:00

2023-07-16T12:30:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

activités de pleine nature Oléron

odcv19