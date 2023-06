Loisirs Océan Centre de Vacances La faute-sur-Mer La Faute-sur-Mer, 30 juillet 2023, La Faute-sur-Mer.

Loisirs Océan 30 juillet – 18 août Centre de Vacances La faute-sur-Mer 2 990 €

La Venise verte au coeur du Marais Poitevin vous accueille pour un séjour ludique et sportif

Activités proposées, au choix du vacancier :

• Parc Loisirs Océan : kart adapté, mini-golf, bowling, jeux vidéos

• Zoo des Sables d’Olonne

• Journée au Splash Game (parc aqualudique, jeux d’eau, structures

gonflables)

• Ports de La Faute-sur-Mer ou de l’Aiguillon-sur-Mer

• Baignades et pique-niques sur la plage

• Activités manuelles et grands jeux

• Soirées animées et veillées

Vacances adaptées vivre ensemble

EEDF SV Orléans