dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Présentation du séjour :

Il s’agit d’un séjour danse et montagne pour des 6-17 ans sur le thème expression et découverte de la montagne, répartis en 3 groupes d’âges 6-10 ans, 11- 13 ans et 14 -17 ans.

Ce séjour a lieu du 31 Juillet au 7 Août 2022 à Orcières, commune des Hautes Alpes à 1400 m d’altitude, à l’entrée du massif des écrins.

Les jeunes seront bébergés à la Couronne de l’Ours, centre de vacances offrant le couvert dans une salle à manger avec panorama, l’hébergement dans des chambres de 2 à 4 personnes et trois salles d’activité.

Le séjour s’adresse à un groupe mixte de filles et de garçons, 29 jeunes en tout de 6 à 17 ans, originaires de toute la France.

Le séjour donne la possibilité à quatre jeunes en situation de handicap de s’inscrire, l’inclusion faisant parti des objectifs éducatifs de l’association. Il donne également l’occasion à des jeunes de l’Ile St Denis de participer de part notre partenariat avec la ville.

Suite au succès de nos séjours en 2018, 2019, 2020 et 2021,

nous avons décidé de renouveler ce séjour en 2022 avec trois groupes ( enfants, préado et ado),

nous avons également décidé d’ouvrir 2 places supplémentaires pour des jeunes en situation de handicap

L’équipe d’encadrement est composée d’un directeur, de 2 animateurs pour le groupe enfants, 2 animateurs pour le groupe préado et 2 animateurs pour le groupe ado.

Parmi les animateurs, un est assistant sanitaire, 3 sont éducateurs spécialisés diplômés, 1 est moniteur éducateur, 1 est animateur danse.

Sur le centre les jeunes profiteront de la présence d’un cuisinier et d’une intendante.

Sur les activités de sport de montagne, les jeunes seront encadrés par des professionnels avec un brevet d’état.

Le thème choisi pour ce séjour est «montagne dansée, montagne apprenante». Le but est de donner une grande bouffée d’air aux enfants et de leur permettre de s’exprimer par la danse.

Comment ?

La vie quotidienne : respirer et vivre ensemble

Le séjour sera rythmé par des temps de détentes autour de jeux de société, ping-pong, activités manuelles, veillées.

Il s’agira de prendre en compte les individualités : les animateurs, grâce notamment au fort taux d’encadrement,

aideront chaque enfant à exprimer ses désirs.

La montagne : s’aérer et apprendre

Les enfants vont pouvoir profiter l’environnement grandiose qui les entourent par des activités et des plaisirs qui en découlent. L’équipe d’animation proposera des activités autour de l’environnement de montagne, tel que des sorties au lac, des baignades, des ballades, des grands jeux avec l’imaginaire de la vallée et des veillées étoilées. Chaque jour un animal sauvage du Parc des Ecrins sera présenté et étudié par les enfants autour de jeux. La randonnée et le bivouac de montagne seront encadrés par un accompagnateur de montagne local diplômé. L’escalade sera également encadrée par les guide locaux. Chaque activité sera l’occasion d’apprendre en s’amusant et de comprendre la richesse et la fragilité de la faune et la flore locale. Chaque chose apprise durant la journée sera collectée dans un cahier pour chaque enfant.

La danse : s’exprimer et partager

Pour la danse les enfants vont profiter de la présence de deux animateurs Afro Hip Hop expérimentés dans l’encadrement de cours de danse avec les jeunes. Ils transmettront l’histoire et les valeurs de ce mouvement basé sur des interactions et affirmation positive de soit

Chaque jour, les jeunes pourront apprendre différents styles de danse de la culture Hip Hop : newstyle, house, break, hype, locking , poping ou afro trap. Tout au long de la semaine, les jeunes prépareront une création présentée sur scène le dernier soir en station.

Sur la fin de ce stage les jeunes vont notamment apprendre à créer eux même en petit groupe leur propre danse aidé par les animateurs.



