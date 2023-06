Colo Apprenante Plestin Les Grèves Centre de vacances La Courneuve Plestin-les-Grèves, 24 juillet 2023, Plestin-les-Grèves.

Colo Apprenante Plestin Les Grèves 24 – 28 juillet Centre de vacances La Courneuve sur inscription, merci de nous contacter par mail ou téléphone

Les thèmes abordés sont la pratique de sports locaux, la découverte de la culture bretonne et des actions de sensibilisation à l’environnement. Souvent, les enfants ont l’habitude de voir et de comprendre des régions et départements français, leurs coutumes, au travers de photos qu’ils retrouvent dans leurs livres de géographie, de magazines quand ils sont curieux de ce qui peut se passer loin de chez eux. Le contact direct avec l’environnement contribue à donner du sens aux apprentissages. Les « colos apprenantes » concourent à faire évoluer les représentations des apprentissages scolaires en les confrontant avec la réalité.

Centre de vacances “La Courneuve”

Saint Efflam

22310 Plestin Les Grèves

Structure du centre

Le centre de séjour dispose des accréditations nécessaires pour la création et l’encadrement de programmes pédagogiques.

Sur place, nous pourrons utiliser plusieurs salles d’activités intérieures ainsi que les espaces verts extérieurs permettant de pratiquer de nombreuses activités pédagogiques pour les groupes.

Logement

Chambre de 2 à 5 lits avec un bâtiment pour les filles et un pour les garçons.

Restauration

Cuisine traditionnelle

Activités sur place et à proximité

Le centre étant situé en bord de mer, nous pourrons faire découvrir aux enfants plusieurs types d’activités.

– char à voile

– randonnée pédestre

– pêche en mer

– balade à vélo

– paddle

– kayak de mer

Situation géographique

COORDONNÉES DU CENTRE

Agrément jeunesse et sport : 221941010

La région

Les Côtes-d’Armor appelées Côtes-du-Nord jusqu’en 1990, sont un département français situé en région Bretagne. L’Insee et La Poste lui attribuent le code 22. Sa préfecture et plus grande ville est Saint-Brieuc. Les autres principales villes sont Dinan, Guingamp et Lannion. Avec ses 600 582 habitants, il est le 43e département le plus peuplé du pays.

La ville

Plestin les Grèves / Plistin (prononcé « Plistine ») en breton, est une commune bretonne, située en bordure de la Manche, dans le département des Côtes-d’Armor, en Région Bretagne. Elle porte le nom d’un saint gallois, Gestin (Ploue-Iestin).

Ses habitants sont les Plestinais et les Plestinaises.

C’est la commune la plus ‘à l’ouest’ des Côtes d’Armor et plus précisément du Trégor costarmoricain. Elle est située à mi-chemin entre Lannion et Morlaix, le long de la route touristique, la D786 qui la traverse de part en part.

C’est l’une des 60 communes qui composent Lannion Trégor Communauté.

Le Trégor (Bro-Dreger en langue bretonne) est une ancienne division administrative et religieuse constituant l’une des neuf provinces de Bretagne. Situé au nord-ouest de la Bretagne, il comprend la partie nord-ouest du département des Côtes-d’Armor et une petite partie du nord-est du Finistère, jusqu’à la rivière de Morlaix. Les villes principales sont Lannion, Morlaix, Perros-Guirec, Guingamp et Tréguier qui en est la capitale historique

Fête Le Mur sports