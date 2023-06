CHALLENGE AVENTURE EN BORD DE MER Centre de Vacances La Côte Bleue Sausset-les-Pins, 30 octobre 2023, Sausset-les-Pins.

CHALLENGE AVENTURE EN BORD DE MER 30 octobre – 3 novembre Centre de Vacances La Côte Bleue 425 € (Possibilité de prise en charge par l’État pour les publics éligibles)

Blotti entre la mer méditerranée et la garrigue, Sausset offre un site naturel exceptionnel.

Le Centre La Côte Bleue est situé sur le front de mer, face à la baie de Marseille et longe le très célèbre GR51 ou chemin des douaniers permettant de découvrir un paysage sauvage.

Nos séjours visent à accompagner les enfants dans l’apprentissage de la vie collective, de la prise de responsabilité, à leur permettre de développer leur autonomie et à ouvrir leurs horizons par la découverte d’un environnement nouveau, des rencontres…

Nous œuvrons, en complément de la famille et de l’école, à la formation de jeunes citoyens en permettant à chacun de s’exprimer et de trouver sa place dans un collectif, en faisant vivre les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

Centre de Vacances La Côte Bleue Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « classes.vacances@laligue13.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 91 24 31 74 »}]

