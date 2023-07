Cap sur la côte bleue ! COMPLET Centre de Vacances La Côte Bleue Sausset-les-Pins, 29 juillet 2023, Sausset-les-Pins.

Cap sur la côte bleue ! COMPLET 30 juillet – 5 août Centre de Vacances La Côte Bleue 550 € – 500 € d’aide = 50 € reste à charge

Nous vous proposons un séjour de bord de mer pour partir à la découverte de la grande bleue, s’initier à la vie marine et aux sports qu’on y pratique.

Dans notre centre de vacances, un programme original pour les apprentis matelots afin de :

• Découvrir la mer au travers de diverses activités ;

• Découvrir la richesse et la fragilité de l’environnement ;

• Prendre conscience du rôle de chacun dans la protection et la sauvegarde de notre environnement ;

• Responsabiliser l’enfant face à son matériel ;

• Allier la pratique sportive à une meilleure connaissance de la mer et du respect de l’environnement.

Orientation – Découverte du milieu – Voile – Baignades – Balade en bateau

Accrobranche : nous irons passer une journée au parc de Figuerolles et mettrons à l’épreuve notre concentration, notre équilibre et notre courage pour crapahuter dans les arbres et aller jusqu’au bout des parcours.

Kayak : Nous irons profiter des paysages de la Méditerranée au cours d’une balade en mer.

Paddle : Après une petite initiation, nous partirons braver les quelques vagues de la méditerranée et nous départager lors de petits jeux.

Et pour profiter un maximum, des baignades à la mer sont également prévues !

En dehors des activités au programme, l’équipe d’animation sera présente pour proposer des activités, grands jeux et veillées aux enfants et leur faire passer un merveilleux séjour !

Centre de Vacances La Côte Bleue Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.lpm.asso.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 91 04 20 20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T00:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

2023-08-05T00:00:00+02:00 – 2023-08-05T23:59:00+02:00

Découvert du milieu Nature