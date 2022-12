P’tits matelots ! Centre de Vacances La Côte Bleue Sausset-les-Pins Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sausset-les-Pins

P’tits matelots ! Centre de Vacances La Côte Bleue, 10 août 2022, Sausset-les-Pins. P’tits matelots ! 11 – 15 août Centre de Vacances La Côte Bleue

500

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de Vacances La Côte Bleue Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Nous vous proposons un séjour de bord de mer pour partir à la découverte de la grande bleue, s’initier à la vie marine et aux sports qu’on y pratique. Dans notre centre de vacances, un programme original pour les apprentis matelots afin de : • Découvrir la mer au travers de diverses activités ;

• Découvrir la richesse et la fragilité de l’environnement ;

• Prendre conscience du rôle de chacun dans la protection et la sauvegarde de notre environnement ;

• Responsabiliser l’enfant face à son matériel ;

• Allier la pratique sportive à une meilleure connaissance de la mer et du respect de l’environnement. Orientation – Découverte du milieu – Voile – Baignades – Balade en bateau Voile, à 2 ou 3 par embarcation, à bord d’un optimist. Cohésion, coopération et communication seront nécessaire pour arriver à bon port. Deux séances leurs permettront d’évoluer, au rythme de chacun. Jeu de piste sur le sentier du lézard, en bord de mer ils découvriront la faune et la flore locale à l’occasion d’un jeu réunissant énigmes et observation. Balade en bateau, à la découverte de la côte méditerranéenne et des calanques. Ils en apprendront sur le patrimoine et l’environnement lors d’une visite commentée. Et pour profiter un maximum, des baignades à la mer sont également prévues ! En dehors des activités au programme, l’équipe d’animation sera présente pour proposer des activités, grands jeux et veillées aux enfants et leur faire passer un merveilleux séjour !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-11T00:00:00+02:00

2022-08-15T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Sausset-les-Pins Autres Lieu Centre de Vacances La Côte Bleue Adresse Sausset-les-Pins Ville Sausset-les-Pins Age minimum 6 Age maximum 17 lieuville Centre de Vacances La Côte Bleue Sausset-les-Pins Departement Bouches-du-Rhône

Centre de Vacances La Côte Bleue Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sausset-les-pins/

P’tits matelots ! Centre de Vacances La Côte Bleue 2022-08-10 was last modified: by P’tits matelots ! Centre de Vacances La Côte Bleue Centre de Vacances La Côte Bleue 10 août 2022 Centre de Vacances La Côte Bleue Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône