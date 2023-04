SÉJOUR SPORTIF MOSAÏQUE centre de vacances La Buissonnière, 10 juillet 2023, Saint-Léger-les-Mélèzes.

SÉJOUR SPORTIF MOSAÏQUE 10 – 14 juillet centre de vacances La Buissonnière

Le centre social Mosaïque de Salon de Provence vous propose la découverte et la pratique de sports de nature (rafting,via ferrata, randonnée encadrée, Kayak,paddle, accrobranche) et de sports nouveaux (swingolf, footgolg, billardgolf) au sein des paysages merveilleux de la vallée du champsaur. A travers ces activités vous pourrez découvrir la faune et la flore locale. Toutes les activités seront encadrées par du personnel professionnel diplômé. Une visite dans une ferme pédagogique clôturera le séjour.

centre de vacances La Buissonnière 05260 Saint Léger Les Mélèzes Saint-Léger-les-Mélèzes 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

