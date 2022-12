Silence ! Ça glisse ! centre de vacances La Buissonnière, 13 février 2023, Saint-Léger-les-Mélèzes.

Silence ! Ça glisse ! 13 – 17 février 2023 centre de vacances La Buissonnière

50€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

centre de vacances La Buissonnière 05260 Saint Léger Les Mélèzes Saint-Léger-les-Mélèzes 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Centre Albert Camus organise une colo apprenante du 13 au 17 août 2023 à Saint Léger les Mélèzes sur le centre de vacances « La Buissonnière ».

LE PROJET PEDAGOGIQUE :

Le projet pédagogique a pour but d’informer les familles, leurs enfants, les animateurs, et tous les partenaires, de l’organisation de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) du Centre Albert Camus mais aussi et surtout des valeurs défendues au sein de notre association.

A – Les objectifs généraux :

1/ Prendre en compte chaque enfant comme un individu à part entière.

2/ Respecter les rythmes individuels des enfants.

3/ Permettre à chaque enfant de se construire des repères.

4/ Rendre les enfants et les jeunes acteurs de leurs loisirs.

5/ Favoriser l’acquisition d’une plus grande autonomie.

6/ Permettre aux enfants de découvrir et de pratiquer des activités répondant à leurs besoins.

B – Les activités et les thématiques :

Notre séjour 2023 va s’articuler autour de deux thématiques principales suivantes :

1 – L’INITIATION AU METIER DE VIDEASTE :

Durant le séjour, l’équipe pédagogique accompagnera le groupe de jeunes sur des modules d’apprentissage les initiant au métier de vidéaste. Au vu des actions et des projets menés par le centre Albert Camus, il s’agit là d’une continuité dans un projet plus globale et mené maintenant depuis plusieurs années. Nous travaillons avec le public adolescent de la structure à la création d’une identité numérique voire journalistique au travers d’une WebTV diffusée sur nos différents réseaux : YouTube (centre Albert Camus) ; Instagram (CRJ.TV). Ce projet a créé un réel engouement chez certains jeunes qui aujourd’hui se raccrochent au cadre scolaire afin de s’orienter vers des métiers de l’image.

C’est pourquoi, le cadre de ce séjour spécifique touchera à cette même thématique mais en y incluant des jeunes n’ayant pas été encore initié à ce sujet, en difficulté scolaire et non touché par le reste des actions et projets du centre Albert Camus. Les objectifs sont multiples :

– Créer une cohésion de travail autour d’un projet commun

– Sensibiliser au rapport à l’image et aux risques appartenant à cet univers

– Faire découvrir la diversité des métiers touchant au domaine de l’image

– Valoriser les jeunes au travers de leurs réalisations

– Impliquer les jeunes dans un projet commun, les raccrochant à un cadre pédagogique

Les adolescents auront comme mission de réaliser une vidéo qui retranscrira les expériences vécues tout en donnant une place et une liberté aux jeunes et à leur créativité.

Cette finalité se fera en plusieurs temps et dans un cadre formel et informel.

Pour le cadre formel, des modules d’apprentissages verront le jour au sein même du séjour afin d’encadrer le projet et de créer une continuité entre la sensibilisation, la formation et la réalisation. Ils seront accompagnés dans l’écriture, dans l’expression, à l’initiation du cadre de la caméra (professionnelle, amateur et du téléphone) mais aussi à l’initiation au montage. L’ensemble de ces points permettra de réaliser une vidéo finale, retraçant le séjour, qui à terme sera diffusé sur les réseaux du centre Albert Camus permettant ainsi de créer une valorisation des jeunes et une continuité du projet. L’ensemble des modules d’apprentissage proposé, sera coconstruit avec AnonymalTV et réalisé par l’animateur jeunes de la structure. Ce dernier a déjà été formé par AnonymalTV (association possédant une WebTV et qui forme des partenaires locaux au métier de vidéaste) et a l’habitude d’utiliser ces outils numériques dans le cadre de projets d’animation. Une caméra professionnelle sera accessible afin d’investir l’équipe de jeunes dans une approche professionnelle du métier de vidéaste.

2 – LA DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT MONTAGNARD :

Cette deuxième thématique va explorer les champs de l’environnement et du sport.

Le lieu du séjour, avec lequel nous avons l’habitude de travailler, est propice à la découverte du milieu naturel montagnard. Le centre de vacances « La Buissonnière » est niché au cœur d’un espace naturel, composés de prairies, de champs, de forêts et d’un ruisseau à proximité. Il est très pertinent d’orienter cette colo apprenante sur cette deuxième thématique qui permettra de réaliser des activités de loisirs en pleine nature, dans un cadre hivernal et de faire également le lien avec les modules touchant à l’image. Les jeunes ciblés par ce projet n’ont pas l’habitude de sortir de leurs quartiers et l’environnement urbain est, pour eux, leur seul environnement commun. Les extirper de leur cadre habituel, leur permettra d’acquérir de nouveaux savoirs grâce à l’élargissement de leur environnement, d’acquérir de nouvelles compétences au travers d’un dépassement sportif, d’une meilleure connaissance de soi et d’une valorisation au travers de leurs accomplissements.

– Au niveau de la découverte de l’environnement naturel : Les espaces naturels (forêts, ruisseaux, champs, sentiers, montagne, neige…) alentours seront les lieux privilégiés de pratique des activités sportives et de loisirs du séjour. Chaque activité pratiquée en plein air sera également l’occasion de renforcer les savoirs dans les domaines de la faune et de la flore.

Le lien entre les activités proposées et les modules d’apprentissage s’inscrit dans un mouvement itératif pertinente, chacun venant alimenter l’autre, pour faire du lien, du sens, garant de la pertinence et de la cohérence pédagogique du séjour global.

Pour rappel, le groupe sera composé d’un public n’ayant pas l’habitude de sortir de leurs quartiers. Bien que certains puissent déjà connaitre la montagne et la neige, il s’agit pour la plupart d’entre eux d’une occasion rare. Découvrir le milieu montagnard durant cette saison sera un évènement dont ils se rappelleront. De plus les activités choisies leur permettront de se dépasser au travers d’expériences inédites.

Au-delà des modules d’apprentissage, la thématique de la découverte du cadre montagnard sera également déclinée sous la forme de sorties et d’activités dans le but de plonger encore plus les jeunes dans cet environnement méconnu. Les activités autour de la thématique nature et patrimoine s’articuleront autour de l’étude de faune, de la flore, de l’environnement naturel proposé par le site. Cette découverte se fera au travers d’une randonnée en raquette et accompagné par un guide. Ce dernier les poussera à mieux comprendre l’environnement qui les entoure et à leur faire comprendre les caractéristique de son métier. Durant le séjour, ils seront également accompagnés dans l’apprentissage du ski alpin afin d’appréhender un sport de glisse historique et culturel. Cette activité, au-delà d’être une simple découverte sera aussi l’occasion de dépasser certaines craintes et d’appréhender la sensation de la glisse.

Les activités proposées durant le séjour :

Le séjour sera accès sur des activités sportives et ludiques, en lien avec les sports d’hiver et de la découverte du cadre montagnard auxquelles se fonderont la thématique vidéo :

– Le ski alpin. Durant un journée, les jeunes seront amenés à pratiquer du ski alpin. Cette pratique pourra être encadrée par un moniteur ESF afin qu’ils puissent réellement apprendre cette discipline.

– Une randonnée en raquette. Cette randonnée sera accompagnée par un guide. Cette initiation sera jumelée par des explications autour de l’environnement, de la faune et de la flore.

– Du Snow Tubing. Il s’agit de bouée sur pistes adaptées. Activité ludique permettant de travailler autour de la cohésion de groupe et d’accompagner au mieux certaines peurs de la glisse et de la chute.

– Du Bubble foot sur neige ou de la patinoire. Double activité permettant aux jeunes de choisir et ainsi d’être acteur de leurs loisirs.

– De la luge. Luges mises à disposition par le centre de la Buissonnière permettant de travailler le rapport à la glisse.

A ces activités sportives et ludiques se jumèleront les modules d’apprentissage suivants :

– Sensibilisation à l’image. Le rapport à l’image est pierre angulaire dans la vie des adolescents. La quasi-totalité des jeunes possèdent un entité numérique que ce soit sur « Snapchat », « Facebook », « Instagram » et « Tiktok ». Sur un temps défini, nous travaillerons sur leurs rapports à ces réseaux, sur les risques qu’ils entrainent et sur les bonnes attitudes à adopter vis-à-vis de leur propres comportements mais aussi à discerner les comportements malsains des autres usagers.

– Les techniques de réalisation. Créer du contenu en lien avec la vidéo nécessite un bagage et des compétences dans le domaine. En fonction de ce que l’on souhaite créer, il est important de comprendre les rouages des différents formats possibles. Un reportage ne se construira pas de la même manière qu’un Vlog et une œuvre fictionnelle se travaillera d’une manière toute aussi différente, souvent au travers d’un temps d’écriture au préalable. Ce temps de module d’apprentissage permettra en amont de préparer et d’impliquer les jeunes dans ce qu’ils souhaitent coconstruire afin de créer la ligne directrice de l’ensemble du projet. Ce module d’apprentissage sera l’occasion de revenir sur ce qu’est un réalisateur.

– Les techniques de cadre. Au-delà du travail de réalisation, le cadre et l’utilisation de caméras diverses nécessitent certains savoir-faire. Bien qu’ils aient l’habitude d’utiliser la caméra du téléphone, passer d’un smartphone à une GoPro puis à une caméra professionnelle n’est pas une chose évidente. Des techniques sont à apprendre afin d’harmoniser le rendu final. C’est pourquoi, nous travaillerons sur le cadre d’une image, sur ce qu’est la lumière voir de prévisualiser le montage final. De même manière que pour les techniques de réalisation, ce sera l’occasion de leur faire connaitre les métiers en lien avec ce domaine : cadreur, régisseur, monteur, etc.



