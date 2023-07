DANSE ET PARTAGE Centre de vacances Joie et soleil Aubessagne Catégories d’Évènement: Aubessagne

Hautes-Alpes DANSE ET PARTAGE Centre de vacances Joie et soleil Aubessagne, 13 août 2023, Aubessagne. DANSE ET PARTAGE 13 et 19 août Centre de vacances Joie et soleil 365,00 € Céline Gassend et Quentin Pillone animent des ateliers chorégraphiques avec des enfants, adolescents et adultes de tous niveaux dans lesquels ils mélangent leurs disciplines et leurs savoir-faire. Ils créent des spectacles où les danseuses et danseurs s’impliquent activement dans la création. Chaque participant y a sa place. Le respect de l’autre, l’estime de soi et la bienveillance font partie intégrante de chaque atelier et de chacun de leurs projets. Créons, rêvons, dansons !

Réalisation d’un spectacle danse/musique présenté au village.

Rafting + Nage en eau vive ou Hot-Dog sur la Durance (Châteauroux les Alpes) avec les participants de « Musique et Partage ».

