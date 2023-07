MUSIQUE ET PARTAGE (23) Centre de vacances Joie et soleil Aubessagne Catégories d’Évènement: Aubessagne

Hautes-Alpes MUSIQUE ET PARTAGE (23) Centre de vacances Joie et soleil Aubessagne, 12 août 2023, Aubessagne. MUSIQUE ET PARTAGE (23) 13 et 19 août Centre de vacances Joie et soleil 365€ Public : Jeunes de 12 à 16 ans motivés par la musique, qui souhaitent passer une semaine en musique (instrument ou vocal) tout en partageant des moments avec d’autre jeunes, dont certains sont porteurs de handicap et attirés eux aussi par la musique. Objectif : « Le bonheur se trouve dans la découverte, il grandit dans le partage ». La musique et le partage t’intéressent ? Tu es guitariste débutant ou perfectionné ? Chanteur (ou pas) débutant ou perfectionné ? Tu joues d’un instrument depuis peu ou depuis quelques années ? Nous aurons besoin de toi. Tu aimes découvrir les talents de ceux qui t’entourent et tu es ouvert à la différence ? Tu es porteur d’un handicap et tu veux partager ton amour de la musique avec d’autres jeunes ? Alors ta place est avec nous pour découvrir la musique et la joie de partager des moments de convivialité exceptionnels. Quels instruments ? La voix et la guitare seront présentes avec des moments d’apprentissage. Cependant tous les autres instruments seront les bienvenus (violon, flûte, percussion, sax, cornemuse, trompette, piano…) ! Apportez-les ! Ils nous serviront lors des veillées et pendant le spectacle donné en fin de séjour. Ce spectacle participatif sera ouvert au public dans le village. Originalité du stage : Il est également ouvert à des jeunes présentant un ou plusieurs handicaps, rendant difficile ou impossible l’apprentissage d’un instrument ou d’un chant mais ils pourront participer à leur manière au stage en partageant les moments festifs, en participant à la bonne ambiance par leur présence et l’attention réciproque que nous nous porterons. Musique et partage seront nos maîtres-mots. Programme : Nombreux temps de partage autour de la musique : écoute, pratique instrumentale, veillées, spectacle de fin de séjour Rencontre avec des musiciens trompette, de cornemuse, de violoncelle, des chanteurs, pianistes, batteurs, percussionniste, accordéoniste, guitariste… Mais aussi des grands jeux et des ballades avec des joëlettes (chariots tirés et poussés) réservées aux jeunes à mobilité réduite, un temps pour contempler les étoiles la nuit si la météo le permet et pleins de surprises La vie quotidienne et les veillée à thème se font en commun avec les participants du séjour « Danse et partage » Centre de vacances Joie et soleil La Pierre 05800 Chauffayer Aubessagne 05800 Chauffayer Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.joieetsoleil.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

