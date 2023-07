BRITISH VILLAGE 1 (23) Centre de Vacances Joie et Soleil Aubessagne, 23 juillet 2023, Aubessagne.

BRITISH VILLAGE 1 (23) 23 et 29 juillet Centre de Vacances Joie et Soleil 365€

Séjours en immersion en anglais

Envie de découvrir le Royaume Uni sans traverser la Manche ?

« Chauff’ British village », c’est une colonie de vacances en anglais au cours de laquelle nous simulons un voyage au Royaume-Uni.

Pour que celui-ci soit le plus réaliste possible, nous avons fait appel à un directeur anglophone et des animateurs britanniques,

et à des français bilingues : l’immersion est alors complète.

Ainsi, l’ensemble des activités de la journée se passe en anglais du petit-déjeuner au coucher avec des plages de « respiration »

entre les activités, pendant les temps libres, les repas et le soir au coucher, pendant lesquels les enfants pourront parler

français entre eux, bien entendu !!!

Chaque journée est axée sur un aspect de la culture so british’ (Sherlock Holmes Day, Pop Music Day, Life in the UK…).

Ces thèmes servent alors de fils conducteurs pour décliner l’ensemble de la journée : les activités de l’après-midi et les veillées du soir.

– Atelier confection de gâteaux anglais pour ceux qui le veulent pour le goûter !

– 2 breakfast anglais pendant la semaine.

Les journées seront consacrées aux activités en anglais : initiation à des sports britanniques, grands jeux de découverte,

activités manuelles autour d’objets typiques, etc… De nombreuses activités seront proposées tout au long du séjour

en fonction des talents de nos animateurs, de la météo et des envies des enfants !

Une sortie en car par semaine pour une activité extérieure (baignade, VTT)

Les soirées se termineront par de grandes veillées en anglais autour du thème de la journée afin de finir sur un moment

de détente et de jeu. « Chauff’ British village » est une façon de voyager à travers le meilleur du Royaume-Uni sans quitter

la France via l’immersion linguistique auprès d’anglophones !

Want to speak English, to eat eggs and bacon at 9 a.m., to cook a carrot cake, to play netball with new friends,

to drink tea at 5 p.m., to join a big treasure hunt…

Well : NO NEED TO CROSS THE CHANNEL, come to the Chauff’ British village

Centre de Vacances Joie et Soleil La Pierre 05800 Chauffayer Aubessagne 05800 Chauffayer Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T10:30:00+02:00 – 2023-07-23T11:00:00+02:00

2023-07-29T14:00:00+02:00 – 2023-07-29T14:30:00+02:00

Joie et Soleil