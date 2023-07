COMMENT ÇA SERA DEMAIN ? Centre de Vacances Joie et Soleil Aubessagne Catégories d’Évènement: Aubessagne

Hautes-Alpes COMMENT ÇA SERA DEMAIN ? Centre de Vacances Joie et Soleil Aubessagne, 16 juillet 2023, Aubessagne. COMMENT ÇA SERA DEMAIN ? 16 et 22 juillet Centre de Vacances Joie et Soleil 365€ Mon futur en images (Photo – Vidéo – GoPro). Réalisation de minis vidéos et d’un livre photos. Escape Game « Sauvons Lago ». Lagopède alpin, une espèce en danger par le réchauffement climatique. Il vit très haut en altitude sur les cimes enneigées. Aménagement de l’Espace Détente. Sur 2 jours : VTT/Bivouac/soirée conte/VTT/ Plan d’eau et toboggans. Centre de Vacances Joie et Soleil La Pierre 05800 Chauffayer Aubessagne 05800 Chauffayer Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.joieetsoleil.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T10:30:00+02:00 – 2023-07-16T11:00:00+02:00

2023-07-22T14:00:00+02:00 – 2023-07-22T14:30:00+02:00 Joie et Soleil Détails Catégories d’Évènement: Aubessagne, Hautes-Alpes Autres Lieu Centre de Vacances Joie et Soleil Adresse La Pierre 05800 Chauffayer Ville Aubessagne Departement Hautes-Alpes Age min 11 Age max 13 Lieu Ville Centre de Vacances Joie et Soleil Aubessagne

Centre de Vacances Joie et Soleil Aubessagne Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubessagne/