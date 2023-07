TOUS NOS SENS EN EVEIL ! Centre de Vacances Joie et Soleil Aubessagne Catégories d’Évènement: Aubessagne

Hautes-Alpes TOUS NOS SENS EN EVEIL ! Centre de Vacances Joie et Soleil Aubessagne, 9 juillet 2023, Aubessagne. TOUS NOS SENS EN EVEIL ! 9 et 15 juillet Centre de Vacances Joie et Soleil 365€ Des animations et des expériences variées autour des 5 sens, en lien avec l’environnement.

Découverte de la nature par des jeux sensoriels (sensations garanties).

Le milieu montagnard en balade sur la journée, avec des ânes de bât à Ancelle.Ateliers d’expression : Danse – Théâtre – GoPro.

Baignade au plan d’eau de Saint-Bonnet en Champsaur et toboggans.

Bivouac. Soirée Contes. Centre de Vacances Joie et Soleil La Pierre 05800 Chauffayer Aubessagne 05800 Chauffayer Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.joieetsoleil.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T10:00:00+02:00 – 2023-07-09T10:30:00+02:00

2023-07-15T14:30:00+02:00 – 2023-07-15T15:00:00+02:00 Joie et Soleil Détails Catégories d’Évènement: Aubessagne, Hautes-Alpes Autres Lieu Centre de Vacances Joie et Soleil Adresse La Pierre 05800 Chauffayer Ville Aubessagne Departement Hautes-Alpes Age min 8 Age max 11 Lieu Ville Centre de Vacances Joie et Soleil Aubessagne

Centre de Vacances Joie et Soleil Aubessagne Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubessagne/