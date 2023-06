Colo de Péronne (71) – Jouer et apprendre en pleine nature Centre de Vacances Jean Andros Péronne Catégories d’Évènement: Péronne

Saône-et-Loire Colo de Péronne (71) – Jouer et apprendre en pleine nature Centre de Vacances Jean Andros Péronne, 17 juillet 2023, Péronne. Colo de Péronne (71) – Jouer et apprendre en pleine nature 18 – 31 juillet Centre de Vacances Jean Andros Sur inscription : 800 euros Le centre de vacances est implanté de longue date dans les monts du mâconnais où il privilégie les activités de pleine nature. Diverses activités, menées par plusieurs intervenants, recoupe particulièrement les thématiques suivantes : • le développement durable et la transition écologique • les arts et la culture • les activités physiques et sportives Quelques exemples d’activités : • Visites de sites remarquables et ateliers pédagogiques • Mini-camps autonomes • Ateliers « natures », « sciences » et « littérature » • Activités sportives et d’expression : Grands Jeux, Théâtre, Accrobranche • … et d’autres Nous organiserons des moments d’apprentissages ludiques, notamment en proposant un retour sur les activités extérieures. Chaque retour sera élaboré en relation avec le socle commun de la culture des compétences et des connaissances (S3C) de manière à permettre aux enfants et aux jeunes de réinvestir les apports de ces activités dans leurs apprentissages. Centre de Vacances Jean Andros 1054 route du Carruge 71260 Péronne Péronne 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0772103503 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T00:00:00+02:00 – 2023-07-18T23:59:00+02:00

2023-07-31T00:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00 nature sport www.colo-peronne.fr Détails Catégories d’Évènement: Péronne, Saône-et-Loire Autres Lieu Centre de Vacances Jean Andros Adresse 1054 route du Carruge 71260 Péronne Ville Péronne Departement Saône-et-Loire Age min 6 Age max 14 Lieu Ville Centre de Vacances Jean Andros Péronne

Centre de Vacances Jean Andros Péronne Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peronne/