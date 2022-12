Vers la mer, à Camaret sur Mer ! Centre de vacances Igesa Camaret-sur-Mer Catégories d’évènement: Camaret-sur-Mer

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. handicap moteur mi Centre de vacances Igesa Lagatjar Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne Activités nautiques (avec moniteur diplômé d’État) : 3 séances découverte de 3h (Optimist, paddle, plongée) Activités culturelles : Visite de la tour Vauban

Visite du Mémorial de la Bataille de l’Atlantique

Pêche à pied et confection de notre aquarium

Musée des vieux métiers d’Argol

Biscuiterie de Camaret sur Mer Activités créatives : Fabrication de cerf-volant

Land Art Mais également : Baignade surveillée

Jeux de plage

Soirée crêpes

Veillées thématiques Et un journal vidéo quotidien, tenu par les enfants pour raconter leur journée, les moments les plus sympathiques comme ceux qu’ils ont moins aimé!

