Campagn’Arts Centre de vacances et de loisirs de Gâches – CC2R Auvillar, 24 juillet 2023, Auvillar.

Campagn’Arts 24 – 28 juillet Centre de vacances et de loisirs de Gâches – CC2R Le prix du séjour est calculé en fonction du quotient familial : entre 80€ et 120 €

Les séjours ont plusieurs impacts éducatifs très positifs tels que l’évasion culturelle, la responsabilisation et le respect entre pairs. En effet, cette mobilité reste une orientation privilégiée afin de rompre avec les habitudes du quotidien dans le quartier Carle Vernet (QPV). De plus, l’équipe d’animation accompagne les jeunes à adopter un comportement citoyen visant à développer une certaine autonomie. Nous voulons apporter à cet échange une dimension plus urbaine pour renforcer l’échange culturel entre ces jeunes en proposant un projet « Street art ». Cette destination a pour but de rompre avec les préjugés et les stéréotypes entre les jeunes issus de milieux différents. Le monde rural et réciproquement, le monde urbain, peuvent être sources de moqueries chez certains adolescents. Bien que ce lieu soit connu par les animateurs, l’impact très positif les années précédentes nous encourage à continuer ce projet afin de lutter contre toutes formes de discriminations. Pour cela, les jeunes iront à la campagne et plus précisément dans le centre de vacances et de loisirs de Gâches à Auvillar pour mener ce projet. Enfin, en plus des différentes activités proposées, les jeunes pourront profiter de 36 hectares de forêts, de prairies et de terrains de sport directement sur les lieux d’hébergement. Nous avons néanmoins constaté que ce séjour est plus adapté pour les jeunes âgés entre 11 et 13 ans. C’est pour cela, que nous prévoyons d’amener certains CM2 qui rentreront en 6ème dès la rentrée prochaine.

