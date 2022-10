À LA RENCONTRE DE BERLATS ET DE SON ECOSYSTEME : LES EQUILIBRES TROUVES OU RETROUVES Centre de vacances et d’accueil BERLATS ACCUEIL DECOUVERTE, 24 octobre 2022, Decazeville.

À LA RENCONTRE DE BERLATS ET DE SON ECOSYSTEME : LES EQUILIBRES TROUVES OU RETROUVES 24 – 28 octobre

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

Centre de vacances et d'accueil BERLATS ACCUEIL DECOUVERTE La Vitarelle 81260 BRASSAC

L’association Nord Loisirs est engagée sur une démarche et des appels à projets éco responsables et porteur de projet sur le jardin partagé d’Arnaud Bernard qu’elle gère et anime auprès des habitants jardiniers et des enfants et des jeunes. La thématique principale de ce séjour est l’observation des ressources naturelles autour de Berlats, lieu qui offre une autre échelle de découvertes possible que le jardin urbain géré par l’association, que notre jeune public connaît sur Toulouse secteur centre.

Nous allons mettre en place des activités qui correspondent à plusieurs objectifs généraux :

– Mobiliser et solliciter les connaissances et les compétences des enfants par des activités variées à caractère ludique, culturel, sportif,

– Devenir acteur de son environnement et de son avenir.

Vous trouverez nos objectifs et activités en détails dans la partie « Organisation des modules de renforcement des apprentissages ».

Nous avons également fait le choix de proposer aux parents qui le souhaitent de rejoindre le dernier jour, le vendredi, les enfants sur le site. Cela permettra aux familles de voir les lieux, de partager un repas et la sortie de l’après midi avec les enfants. Un transport est prévu pour les récupérer le vendredi matin.

Nos éco-reporters auront l’occasion de questionner puis de réfléchir sur le lieu d’accueil, sur les choix d’installation et d’exploitation des partenaires locaux et sur les ressources locales. Après un travail de dérushage, les reportages radio qui seront réalisés, pourront être entendus en podcast. L’idée de transmission des apprentissages capitalisés est au cœur de ce projet afin d’être et d’agir en cohérence. Le travail préalable, afin de commencer à construire un script des questions et des interrogations que les enfants poseront, aura lieu car il est indispensable pour une meilleure visibilité de la démarche. Il sera suivi d’une réflexion sur la forme que prendra le rendu de ce séjour lors d’un temps partagé et convivial de parentalité, par exemple organisation d’une exposition du reportage photo réalisé par les enfants et les jeunes.

L’association B.A.D. (Berlats Accueil Découverte) gère l’hébergement choisi pour l’accueil des participants à ce séjour et de l’équipe d’encadrement car il présente tous les pré-requis et garanties que l’association Nord Loisirs, organisatrice de ce déplacement, met en avant: le souci de la sécurité et du bien être des enfants et des jeunes mais aussi une philosophie éco engagée et un lieu d’implantation idéal pour découvrir en s’amusant.

Elle offre les espaces nécessaires pour les moments collectifs, tant pour les repas que pour les activités. On y trouve aussi des lieux pour mettre en place les temps calmes, mais aussi les temps de travail sur le dérushage radio. Le séjour, compte tenu de la saison et de l’environnement dans lequel est installé le gîte, sera tourné sur l’observation de l’environnement local tant dans ses activités que dans les ressources qu’il offre.

Nous avons fait le choix d’un accueil en dur avec pension complète car la météo est incertaine à cette période de l’année. Cette structure propose des lieux de repli où d’autres activités sont possibles en cas de météo défavorable.

Notre groupe se composera de 24 enfants de 6 à 14 ans pour 3 accompagnateurs, parmi lesquels se trouvera un animateur BPJEPS développement durable.

Du premier au dernier jour du séjour, les participants alterneront les activités encadrées par les animateurs qu’ils connaissent et en qui ils ont confiance avec un accompagnement pour un “aller vers l’autre”, celui que je ne connais pas mais qui va m’apprendre qu’un autre mode de vie existe. C’est à son contact que les participants pourront contraster leurs connaissances et leurs habitudes. De ces rencontres naîtra la nuance fidèle alliée du libre arbitre, on sort de l’uniformisation générale pour se diriger vers une prise de conscience que plusieurs mondes cohabitent et se complètent.



