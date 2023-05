La p’tite vadrouille Centre de vacances du Villaret – Le Merlet, 2 août 2023, Massegros Causses Gorges.

La p’tite vadrouille 2 – 5 août Centre de vacances du Villaret – Le Merlet 225 € + 12€ d’adhésion à l’association

Notre objectif sera de vivre un moment fort dans la nature, à notre rythme !

D’abord, nous préparerons ensemble notre petite vadrouille. Une fois prêt.e.s, nous partirons sur le Causse de Sauveterre pour y passer une nuit ou deux nuits à la belle étoile : l’occasion d’observer les étoiles filantes et de développer notre imaginaire.

La journée, nous jouerons et nous aiguiserons nos sens afin de profiter librement et en toute sécurité de la nature qui nous entoure et de ses nombreuses potentialités (observation de la faune, de la flore, construction en tout genre, land’art…).

Centre de vacances du Villaret – Le Merlet 48210, les vignes Massegros Causses Gorges 48210 Les Vignes Lozère Occitanie

Association Le Merlet