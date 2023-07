Deviens un super-héros de l’environnement ! centre de vacances du Vabre Boulc, 9 juillet 2023, Boulc.

Deviens un super-héros de l’environnement ! 9 – 30 juillet centre de vacances du Vabre 1 semaine 100 Euro 2 semaines 300 Euro 3 semaines 500 Euro

« L‟ENFANT ». Respect de l’enfant et de ses besoins (sommeil, hygiène…). Sécurité morale et physique. Apprentissage et épanouissement par le jeu

« LA FAMILLE ». Un cadre d’accueil des enfants familial. Des relations privilégiées avec les familles : Blog journalier, weekend bénévolat tout au long de l’année, Journées « accueil des parents » avec spectacle tout les dimanches.

« L‟ENVIRONNEMENT ». Étant donné la situation géographique du centre, l’association a comme priorité le respect et l’éducation à l’environnement et l’utilisation optimale des ressources qu’offre le cadre du Diois.

« LE PARTENARIAT ». Le centre de vacance à développé au cours des années un partenariat étroit avec les acteurs locaux : Habitants de Boulc, artisans, Bergers, éleveurs, garde Chasse, forestiers, chasseurs.

Situé dans le Diois, à Boulc en Diois (ZRR), le C.V.L est à 3 km du village et a 500 m de la route. Cette grande bâtisse est une ancienne ferme rénovée accueillant des colonies de vacances depuis 1951. Il est équipé dans le respect des normes de sécurité et d’hygiène. Trois dortoirs permettent un accueil des enfants les plus jeunes, les ados étant logés dans un marabout extérieur.

Les douches sont situées dans un bâtiment proche de la piscine, et les sanitaires entre les deux bâtiments. Un espace jardin-terrasse accueille les enfants pour les spectacles et les activités…

Une salle d’activités manuelles est située au premier étage, ainsi qu’un espace infirmerie avec deux chambres pouvant accueillir 8 enfants, et une chambre d’isolement.

Le centre dispose d’une piscine privée.

Le centre est entouré de forêts et de prairies, de rivières et de sentiers de

Randonnée, dans lesquelles pourront avoir lieu de multiples activités.

Des espaces ont été aménagés depuis de nombreuses années : espace de cabanes, terrain de foot…

• Un lever échelonné pour profiter du rythme des vacances et apprendre à gérer le temps.

• Des temps calmes et activités libres pour apprendre à se retrouver, sans être dirigé mais accompagné avec bienveillance :

• Des ateliers aussi variés que, la laïcité, l’égalité filles garçons à partir des malles pédagogiques de la ligue de l’enseignement.

• Des grands jeux inter-générations

• Des randonnées et du camping

• Un Blog journalier alimenter par les enfants et un animateur est très apprécié.

Composition de l’équipe

L’équipe pédagogique est composée de quatre ou cinq animateurs (en fonction du nombre d’inscrits), de la directrice, d’un adjoint pédagogique, ainsi que de la surveillante de baignade et de l’assistante sanitaire.

Cette équipe est assistée d’un personnel de service chargé de la cuisine, du service, du linge, de l’entretien du centre et de la logistique.

Des bénévoles de l’association, présents sur le site, diplômés en animation et enseignement, apportent leurs soutiens a l’équipe.

Parmi eux :

Un professeur agrégé titulaire également du BAFD et Du Bafa

Deux professeurs des écoles titulaires du Bafa

Un éducateur spécialise titulaire du BAFA

Des Activités spécifiques

1- PISCINE

L’activité piscine reste un moment privilégié pour les enfants et les adultes.

Dans notre centre nous avons noté que 20 % des enfants ne savent pas nager.

Dés la première séance un test d’aisance aquatique est effectué par le surveillant de baignade. Les enfants qui savent nager participeront aux activités du grand bassin, les autres seront dirigés vers une zone balisée ou vers la pataugeoire ou l’animateur proposera des jeux de découverte du milieu aquatique. Bien que le but ne soit pas l’apprentissage de la natation, mais juste d’être à l’aise dans l’eau (vaincre sa peur) des apprentissages plus poussés seront possible si notre administrateur bénévole est présent cette saison (MNS)

2- VÉLO

Le vélo améliore les fonctions motrices et cérébrales comme la réactivité, la coordination, le sens de l’équilibre, la mobilité, l’endurance, la créativité et la concentration. Les sorties en VTT sont également l’occasion d’évacuer le stress accumulé.

Nous disposons d’une quinzaine de vélos VTT et casques, préparés et vérifiés avant l’activité par l’agent de service. Un test de niveau est réalisé par les animateurs a la première séance, les activités sont adaptées aux capacités des enfants.

La grande majorité des enfants accueillis connaissent la pratique du vélo. Des sorties hors du centre, sont organisées en collaboration avec les enfants. Certains enfants insuffisamment habiles restes au centre et s’entraine avec un animateur ou est orienté vers une activité valorisante.

3- RANDONNÉE ET CAMPING

Les randonnées et le camping sont des activités traditionnelles à Boulc. Nous veillons a ce que tous les enfants partent en camping au moins une fois pendant le séjour. C’est très souvent une première expérience (hors campings aménagés).

Les temps de préparation avec les enfants restent essentiels dans ce nouvel apprentissage ; vérification des tentes, choix de ce que l’on emmène avec nous, des activités sur places etc.

Selon les choix de l’équipe et des enfants, il pourra être décidé de dormir en tente, a la belle étoile, dans des cabanes… ou de se lever très tôt pour partir admirer le lever de soleil a la croix qui domine le centre!

Les enfants participent a l’installation du matériel, a la préparation et distribution du repas. Ils sont également sensibilisés par les animateurs au respect des lieux et de l’environnement.

Les lieux de camping ne sont pas choisis par l’équipe mais proposés et préparés par nos amis éleveurs dans la vallée. Ils connaissent nos besoins et proposent des lieux adaptés ; sécurisés ensoleillés, faible dénivelé, flore, etc.

Thème du séjour

Comme chaque année, un fil conducteur sera décliné tout au long des trois semaines. Il servira de base a certaines activités, mais pas toutes, chaque animateur restant libre de proposer selon son choix toutes sortes d’activités sans aucun lien avec le thème.

centre de vacances du Vabre boulc Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0633112126 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T08:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-30T00:30:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

Nature environnement familial piscine randonnée camping musique chants