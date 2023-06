Le Football Club Académie Centre de vacances du Château du Roc Creysse, 2 août 2023, Creysse.

Le Football Club Académie 3 – 14 août Centre de vacances du Château du Roc 780 € pour 12 jours

Le séjour est axé sur l’initiation à l’activité football. Les séances sont encadrées et animées par 2 moniteurs titulaires du Brevet d’Etat, dont 1 est membre du Conseil d’Administration de l’association. L’activité est animée avec tout le matériel nécessaire : des plots, des piquets, des cônes, des cerceaux et jalons, des mini-haies avec échelles, des chasubles, des ballons tailles 3 et 4, des mini-buts mobiles, sifflets,…

L’activité sera concentrée sur la notion de plaisir, sur l’effort collectif et individuel. Les séances de perfectionnement seront adaptées aux niveaux des jeunes.

Ces ateliers aborderont la motricité, l’équilibre, le contrôle, les déplacements avec et sans ballon et l’adresse devant le but. Les séances aborderont l’aspect technique et tactique de l’activité grâce à la pratique, à la vidéo et au support papier.

Les séances se déroulent sur place en extérieur avec nos deux terrains de football ou en intérieur dans le gymnase. Les enfants auront également une séance dispensée sur un terrain synthétique à Bergerac.

Une séance comprend : un échauffement, l’explication de la séance, les ateliers de la séance, un étirement et un retour sur la séance.

En début de séjour nous aurons une intervention d’un arbitre de football pour sensibiliser les jeunes aux règles du jeu, à la notion de fair-play et au respect dans le sport. Enfin de chaque fin de séjour, nous organisons un tournois afin de mettre en pratique leur savoir-faire et leur savoir-être.

Centre de vacances du Château du Roc 54 Route de Leymonie 24100 Creysse Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.asso-jad.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@asso-jad.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0674315844 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T00:00:00+02:00 – 2023-08-03T23:59:00+02:00

2023-08-14T00:00:00+02:00 – 2023-08-14T23:59:00+02:00

football vacances