Nos jours heureux en vacances 8 – 14 juillet Centre de vacances du bec de l’aigle de la Ville de Limoges L’idée est de proposer la gratuité du séjour pour l’ensemble des enfants inscrits

L’idée de ce séjour est de pouvoir accompagner des jeunes âgés entre 9 et 11 ans issus du quartier prioritaire de la bastide dans une découverte du milieu montagnard en plein été. L’occasion pour toutes et tous de voir un nouveau cadre de vie, de participer à des activités jusqu’alors méconnues mais aussi d’apprendre de façon différente (écriture de lettres manuscrites, élaboration d’un cahier journalier..) et de consolider leurs acquis dans divers domaines (vie quotidienne, dimension culturelle…)

Centre de vacances du bec de l’aigle de la Ville de Limoges 15300 Le Lioran Super Lioran 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 99 34 84 30 05 55 38 92 16 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T08:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00

