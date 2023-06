Sport sensations Centre de vacances Dreux, 17 juillet 2023, Dreux.

Sport sensations 17 – 21 juillet Centre de vacances 500

Bienvenue sur un séjour durant lequel les jeunes vont devoir se confronter à leurs peurs et se surpasser pour relever les nombreux défis individuels et collectifs qui les attendent !

Seuls ou par équipe, sur terre ou dans les airs… Chaque jour ils vont devoir faire preuve de ténacité, de stratégie, d’adresse, de maîtrise de soi et bien sûr d’entraide pour finir la journée renforcés dans leur estime d’eux-mêmes.

Centre de vacances Dreux Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@magellan-sejours.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T15:58:00+02:00

jeunes sport