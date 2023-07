Séjour été1 Arêches été au plein air du 8 au 16 juillet 2023 Centre de vacances d’orly Folschviller, 7 juillet 2023, Folschviller.

Séjour été1 Arêches été au plein air du 8 au 16 juillet 2023 8 – 15 juillet Centre de vacances d’orly Prise en charge au quotient familial ; Aides financières possibles sous conditions

Les séjours s’adressent aux enfants de 6 à 11 ans. Ils se dérouleront dans le centre de vacances de la ville d’Orly, situé à 1 100 mètres d’altitude, et qui se compose de plusieurs chalets disposés dans un parc de 6 hectares, en périphérie d’Arêches, village typiquement Beaufortain.

Les 4 thématiques principales du projet éducatif d’Orly seront développées dans le contexte spécifique du séjour :

• L’art et la culture,

• Les activités sportives et physiques,

• Les activités éducatives et ludiques,

• Les activités sciences et découvertes.

Au programme des activités ludiques, de pleine nature, de découverte des traditions savoyardes et de l’environnement mais aussi une initiation à l’anglais, du VTT, du tir à l’arc, visite de la ferme, randonnée, des veillées.

Le détail sera présenté lors de la réunion d’information avant le séjour prévue le mercredi 21 juin 2023 à 18h

Centre de vacances d'orly impasse césar Arêches 73 270 BEAUFORT Folschviller 57730 Moselle Grand Est

Découverte du milieu montagnard Randonnée