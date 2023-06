« Sport et Nature » Centre de vacances Don Bosco « Accueil et Joie » Goldbach-Altenbach, 31 juillet 2023, Goldbach-Altenbach.

« Sport et Nature » 31 juillet – 4 août Centre de vacances Don Bosco « Accueil et Joie » Sur inscription – 10€ par enfant le séjour

Nous souhaitons à travers un cadre exceptionnel où la nature prend toute sa force proposer un séjour porté sur les « Sports de Nature » du Lundi 31 juillet au vendredi 04 août 2023 au Centre de Don Bosco « Accueil et Joie » à Goldbach Altenbach.…en mettant en avant la nature et le dépassement de soi, en proposant toujours une démarche mettant en avant l’apport pédagogique de l’écocitoyenneté et en favorisant la découverte de l’environnement naturel :

• découvrir ou redécouvrir un cadre naturel exceptionnel à travers des Sports de Nature

• insister sur l’intérêt de la préservation de cet environnement en organisant un grand jeu autour de la faune et de la flore

• continuer à créer une relation originale entre l’enfant et la nature en explorant ces atouts : stimulant ainsi sa capacité à créer, à s’imprégner de cette nature…

• favoriser le vivre ensemble (mise en place des règles de vie, répartition des tâches).

Les séjours sont pour les enfants et les jeunes une réelle aventure. C’est une expérience qui contribue à leur développement. Les séjours privilégient la notion de départ, de dépaysement, de la rencontre avec un environnement nouveau et d’apprentissage de la vie en collectivité hors de son environnement habituel. L’éloignement, la séparation avec la famille, favorise une adaptation à de nouveaux repères et habitudes, permet ainsi de multiples apprentissages.

La découverte de l’environnement naturel dans lequel nous serons intégrés permettra un ressourcement plus complet encore du public.

L’ensemble des activités que nous proposerons durant ce séjour se déroulera dans un environnement riche qui ne se révèle qu’à ceux qui y sont attentifs et respectueux.

Découvrir, apprendre, réapprendre et transférer des savoirs durant l’activité physique, les jeux, les ateliers créatifs permettront aux enfants de comprendre que les apprentissages servent ailleurs qu’en classe.

Centre de vacances Don Bosco « Accueil et Joie » 6 Rue des Chevreuils, 68760 Goldbach-Altenbach Goldbach-Altenbach 68760 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.coreal.centres-sociaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 50 46 08 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T10:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T23:59:00+02:00