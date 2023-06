« Au Pays des Contes » Centre de vacances Don Bosco « Accueil et Joie » Goldbach-Altenbach, 18 juillet 2023, Goldbach-Altenbach.

« Au Pays des Contes » 18 – 22 juillet Centre de vacances Don Bosco « Accueil et Joie » Sur inscription – 10€ par enfant pour le séjour

Pour cette Colonie Apprenante nous avons fait le choix de partir au Centre de vacances « Don Bosco » à Goldbach-Altenbach du mardi 18 au samedi 22 juillet 2023.

En plein cœur de la nature, à l’orée de la forêt, dans un petit village calme et serein nous souhaitons proposer à 18 enfants de pouvoir se ressourcer.

Autour du thème « Au Pays des Contes » nous souhaitons faire découvrir ou redécouvrir aux enfants des contes traditionnels tels que le petit Chaperon rouge, Blanche neige, les 3 petits cochons… Mais aussi les emmener plus loin vers d’autres pays avec des contes venus d’ailleurs.

La colonie sera organisée tel une résidence « d’artistes en herbes » et nous proposerons aux enfants différents ateliers ; Théâtre, chants, danses, création de décors et d’accessoire. Nous monterons un spectacle et organiserons une répétition générale avec le public de Goldbach à l’issue de la colonie.

Nous organiserons un partenariat avec le centre de loisirs de Saint-Amarin et inviterons les enfants de cette structure à venir passer un moment avec nous à Goldbach et leur présenterons notre travail. Nous réaliserons aussi des invitations que nous distribuerons dans les boites aux lettres des habitants du village de Goldbach pour les inviter à notre répétition publique.

Ce travail sera ensuite présenté la semaine suivante (le jeudi, 27 juillet 2023) au parc de Wesserling avec lequel un partenariat est établi et dont le thème du festival des jardins métissés est cette année « Jardins des Cabanes Enchantées ». Nous organiserons une sortie « famille » donnant l’occasion aux enfants de se produire devant la leur mais aussi devant les visiteurs du parc ce jour-là.

Centre de vacances Don Bosco « Accueil et Joie » 6 Rue des Chevreuils, 68760 Goldbach-Altenbach Goldbach-Altenbach 68760 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.coreal.centres-sociaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0389504608 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T10:00:00+02:00 – 2023-07-18T23:59:00+02:00

2023-07-22T00:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00