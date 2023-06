Barre de Monts 2023 – Séjour d’été pour les 6-13 ans Centre de Vacances de Viry-Chatillon ‘La Barre de Monts’ La Barre-de-Monts, 27 juillet 2023, La Barre-de-Monts.

Barre de Monts 2023 – Séjour d’été pour les 6-13 ans 27 juillet – 10 août Centre de Vacances de Viry-Chatillon ‘La Barre de Monts’ Sur inscription auprès de la régie du Pôle Famille. Un principe de quotient familial est appliqué, le dispositif Vacaf est mis en place sur la collectivité. Les transports sur site et sur place font partie de la prestation proposée aux familles.

Le séjour II de La Barre de Monts de l’été 2023 s’inscrit dans la dynamique des colos apprenantes de cette nouvelle année.

Il correspond au développement d’activités sportives et culturelles dans un esprit de durabilité, notamment en termes de déplacements à vélo.

Les objectifs généraux

Comme chaque année l’objectif prioritaire est de se focaliser sur l’imaginaire des enfants afin de leur faire redécouvrir la Barre de monts. Le même endroit vu différemment. Cette année nous avons aussi pour vocation de nous inscrire dans le processus des colos apprenantes afin d’approfondir nos objectifs avec les enfants. Notre séjour a pour but premier la volonté de faire passer un séjour ludique et riche en rencontres, échanges et en découvertes, avec une équipe d’animation diplômée, chaleureuse, dynamique et sécurisante. Afin de parvenir à la réalisation de ces objectifs, nous mettrons en place un fonctionnement prenant en compte les valeurs défendues par la ville, à savoir : – Développer des activités de loisirs autour de l’école – Favoriser la pratique d’activités culturelles et de loisirs – Sensibiliser les enfants aux valeurs républicaines – Structurer l’accompagnement à la scolarité – Favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap ou à besoin spécifique – Structurer l’accompagnement à la parentalité Un projet pédagogique est établi chaque séjour afin de définir un programme cohérent d’activités dans le respect du projet éducatif. Nous avons choisi via le PEDT de développer les objectifs généraux suivant (le détail des objectifs ci-dessous apparait dans chacun des projets d’animation fournit par les différents groupes) :

A. Permettre à l’enfant de faire partie d’une communauté en mettant en avant le vivre ensemble

_ A travers la mis en place de règles de vie simples et comprises par tous (différents formats selon les tranches d’âges) _ En aménageant des temps de paroles formels lors de temps plus calme (temps calme, veillée), principalement en anglais et/ou en italien pour les groupes les plus grands. _ Mettre en place des jeux extérieurs sportifs de compétitions et de coopérations en utilisant les surfaces naturelles à notre disposition (plage, forêt …) _ En distillant au gré des différents moments du séjour, les valeurs prônées par l’organisateur (pertinence des règles, entente entre enfant)

B. Amener l’enfant à évoluer dans son quotidien et dans son émancipation personnelle en le rendant un maximum autonome

_ En mettant en place, un cadre sécurisant mais adaptable pour chaque enfant afin de répondre au mieux à ses besoins. _ En proposant des activités suffisamment variés pour susciter chez lui, l’envie et la curiosité (sport extérieur, activité artistique, déplacement à vélo, découverte des langues) _ En veillant à ce que l’enfant s’approprie les lieux dans lesquels il va être amené à évoluer durant son séjour et se rende compte de son impact sur l’environnement (en laissant les lieux comme on les a trouvés et en ramassant les déchets après passage notamment) _ En permettant à chacun d’eux de développer son autonomie dans les actes de la vie quotidienne à travers différents rituels ou protocoles mis en place avec les enfants.

C. Faire voyager l’enfant à travers un univers original en stimulant sa curiosité et en développant son imagination

_ En utilisant les locaux et l’imagination des animateurs et des enfants pour vivre de nouvelles histoires dans un lieu pourtant bien connu (Mise en place d’un imaginaire sur le séjour, apparition récurrente des différents personnages …) _ En liant l’apparition et le rôle des personnages à des thématiques et des valeurs précises en s’appuyant sur une langue étrangère à des moments clefs (un scalde qui ne s’exprimerait qu’en anglais et qui ne comprendrait que ça par exemple) _ En proposant des jeux sportifs de plein air originaux liés au thème et rentrant dans le fil rouge du séjour. _ En se servant des alentours de la structure via des déplacements à pied ou en vélo pour se créer des souvenirs que seul le groupe vivra.

2. Le fil rouge du séjour

Cette année l’équipe a décidé de s’appuyer sur un imaginaire collectif pour le séjour. Nous avons décidé de mettre en place un imaginaire basé sur les Vikings. L’objectif en traitant de cette civilisation est de ne pas se focaliser forcément sur la partie sanglante mais bien de mettre l’accent sur les autres pans qui ont fait leur histoire (culture, activité physique …). Nous souhaitons faire découvrir aux enfants, plus que la partie émergée de l’iceberg. En suivant ces péripéties, les colons feront partis d’un clan, en appliqueront les us et coutumes et seront fier d’en faire partie. Les Vikings étant un peuple avide de découvertes et très basé sur la nature, ça correspond parfaitement aux objectifs généraux et opérationnels que nous souhaitons mettre en place, en adéquation avec ce que nous avons choisis de mettre en place concernant les colos apprenantes.

