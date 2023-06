Colos apprenantes à Bussy en Othe Centre de vacances de Saint-Denis : Bussy en Othe Bussy-en-Othe, 12 juillet 2023, Bussy-en-Othe.

Colos apprenantes à Bussy en Othe 12 – 19 juillet Centre de vacances de Saint-Denis : Bussy en Othe

Les centres de vacances de la ville de Saint-Denis jouent plus que jamais leur fonction sociale dans un contexte de crise sanitaire . Ils offrent aux enfants et aux jeunes de la ville l’occasion d’être au grand air en pratiquant des activités sportives, artistiques, culturelles, autour de l’environnement, dans un cadre sécurisé et agréable.

Le centre de vacances Bussy-en-othe se situe au cœur d’un village entre Sens et Auxerre à 170kms de Saint-Denis, son environnement de campagne avec ses champs et ses allées arborées et ses terrasses enherbées pour camper donne l’occasion aux enfants et les jeunes, d’un retour à la vie collective en douceur, permettant à chacun de vivre de nouvelles expériences, d’exercer ces connaissances et ces compétences.

L’environnement naturel permet aux enfants de se sensibiliser à la thématique du développement durable et la transition écologique.

Ce dispositif, participe à l’intégration du public des quartiers prioritaires de la ville, en favorisant la mixité sociale et le vivre ensemble. Ce séjour de vacances sera en mesure d’organiser les activités par groupe respectant le protocole sanitaire en vigueur.

Durant ce séjour, la priorité sera donnée à la remobilisation et au renforcement des compétences et des connaissances des enfants et des jeunes en vue de préparer la rentrée scolaire.

Parmis les activités, les enfants auront la possibilité de jouer et rêver dans les nouvelles cabanes, de participer à des parcours quad, aux initiations ou parcours vélo, aux ateliers de jardinage et maquillage, de chant, danse et de se perfectionner aux parcours de motricité.

De nombreuses activités seront organisées autour du sport et plus particulièrement autour de de la thématique des jeux Olympiques 2024 avec notament des olympiades aquatiques ( parcours, journée à thème, initiation au vélo ou parcours vélo).

Centre de vacances de Saint-Denis : Bussy en Othe 89 400 Bussy en Othe Bussy-en-Othe 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T08:00:00+02:00 – 2023-07-12T20:00:00+02:00

2023-07-19T08:00:00+02:00 – 2023-07-19T20:00:00+02:00

©Aiman SAAD ELLAOUI