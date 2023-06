A PLEIN OXYGENE Centre de vacances de plein air Saintet Enimie La Coucourde, 31 juillet 2023, La Coucourde.

A PLEIN OXYGENE 1 – 12 août Centre de vacances de plein air Saintet Enimie TRANSPORT INCLUS: Tarif calculé en fonction du quotient familial au départ de Bondy : A (3,97 €/ jour) et K (43,08€ / jour) et hors commune (51,7 €/ jour)

La Ville de Bondy propose un séjour de vacances à Saint-Enimie, dans le département de la Lozère, à proximité des gorges du Tarn. Le centre de vacances géré par la fédération Sport pour Tous offre de nombreuses opportunités pour être en contact avec la nature et pratiquer diverses activités de plein air.

Les activités sont organisées par un prestataire qualifié qui garantit l’encadrement adéquat, notamment pour les activités sportives du séjour adaptées pour des jeunes de11-14 ans.

En plus des activités sportives, une activité culturelle est prévue : une visite guidée et costumée de la cité médiévale de Saint-Enimie.

Ce séjour offre ainsi une combinaison unique d’activités sportives, de découverte de la nature et d’immersion dans le patrimoine culturel de la région

Centre de vacances de plein air Saintet Enimie route de floral 48210 La Coucourde 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.bondy.fr »}, {« type »: « email », « value »: « accueilfamille@bondy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ville-bondy.fr/vivre-a-bondy/enfance-et-vie-scolaire/vacances/accueil-de-loisirs-pendant-les-vacances/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T00:00:00+02:00 – 2023-08-01T23:59:00+02:00

2023-08-12T00:00:00+02:00 – 2023-08-12T23:59:00+02:00

