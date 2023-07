« Perseigne orchestre ses 100 ans » Centre de vacances de Perseigne Neufchâtel-en-Saosnois, 8 juillet 2023, Neufchâtel-en-Saosnois.

« Perseigne orchestre ses 100 ans » 9 juillet – 27 août Centre de vacances de Perseigne 500€ la semaine

Venez en colo à Perseigne! Dans une ambiance familiale, traditionnelle mais aussi pleine de rêves et d’imagination! Retrouvez nos animateurs pour des séjours de une, deux ou trois semaines en juillet et août. Nous vous proposons des activités multiples, le tout avec sérieux et dynamisme! De 6 à 17ans, Perseigne est un lieu inoubliable et convivial ou les générations se retrouvent et reviennent chaque année! Située entre Mamers et Alençon, les ruines de l’abbaye en font un domaine historique.

Centre de vacances de Perseigne 72600 Neufchâtel-en-Saosnois Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T00:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-08-27T00:00:00+02:00 – 2023-08-27T23:59:00+02:00

colonie piscine