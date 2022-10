Séjour Presqu’historique…en Dordogne ! Centre de Vacances de Montrem, 24 octobre 2022, Montrem.

Séjour Presqu’historique…en Dordogne ! 24 – 29 octobre Centre de Vacances de Montrem

Uniquement sur inscription – Plein tarif : 250 € – QF1< 499 : 100 € QF2 <500 - 760< : 150 € QF3 <761 : 200 € dans le cadre de l'opération "colonies apprenantes" par le Ministère de l'Éducation Nationale. Centre de Vacances de Montrem Pratz 24110 Montrem Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Le Centre de Vacances de Montrem, entouré d’une forêt de 90 hectares, de prairies et d’un étang, est situé en Dordogne, dans le sud ouest de la France, à proximité de Périgueux.C’est un authentique village avec sa place, son restaurant, son cinéma, sa ferme pédagogique, son village préhistorique, sa piscine, son plan d’eau, ses prés et ses bois.

Hébergement en chambres de 3 à 6 lits, dans des maisons de plain-pied, équipées de sanitaires.

Le séjour presqu’historique propose une immersion à la découverte de la Préhistoire des plus convaincantes avec : art pariétal, initiation aux fouilles préhistoriques, vie quotidienne d’un campement magdalénien, cueillette et environnement des Cro-Magnon, apprentissage de la taille d’un silex, découverte des techniques du feu, fabrication de lampes à graisse et d’instruments de chasse, pratique de la pêche préhistorique, des techniques de chasse, peinture dans une grotte, fabrication de bijoux préhistoriques ; archéologie, cuisine préhistorique…

Mais le séjour propose aussi de découvrir le patrimoine naturel du Périgord et se familiariser au métier du fermier dans la ferme pédagogique du Centre de Vacances autour d’activités telles que la découverte de la nature, de la campagne et des activités de la ferme, soins et nourrissage des animaux, environnement naturel des fermiers, fabrication artisanale du pain et de la confiture, promenade avec les ânes, jardinage…

Sans oublier, découverte de l’environnement naturel, des écosystèmes, de la faune et de la flore, visite du marché de St Astier.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T08:00:00+02:00

2022-10-29T20:00:00+02:00