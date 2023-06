Escapade nocturne Centre de vacances de Montbrun – Le Merlet Gorges du Tarn Causses, 20 août 2023, Gorges du Tarn Causses.

Escapade nocturne 20 – 26 août Centre de vacances de Montbrun – Le Merlet 449 € + 12€ d’adhésion à l’association

Après avoir fait connaissance, nous nous préparerons pour une aventure hors du temps ! Après une petite initiation en astronomie et en orientation, nous déterminerons nous mêmes notre itinéraire, puis nous partirons, guidés par la lune.

Entre marche de nuit et nuit à la belle, les étoiles, les constellations et la magie du ciel nocturne n’auront presque plus aucun secret pour nous…

L’occasion de vivre au rythme de la nature et à celui de la chouette ou du hibou qui viendront mettre en son nos aventures nocturnes !

Centre de vacances de Montbrun – Le Merlet 48210, Montbrun Gorges du Tarn Causses 48210 Montbrun Lozère Occitanie

2023-08-20T10:00:00+02:00 – 2023-08-20T23:59:00+02:00

2023-08-26T00:00:00+02:00 – 2023-08-26T10:58:00+02:00

bivouac nature

Association Le Merlet