Foot’n Tarn Centre de vacances de Montbrun – Le Merlet, 13 août 2023, Gorges du Tarn Causses.

Foot’n Tarn 13 – 20 août Centre de vacances de Montbrun – Le Merlet 548 € + 12€ d’adhésion à l’association

Que vous soyez débutant·e du ballon rond ou joueur·euse confirmé·e venez nous rejoindre pour une folle aventure le long des Gorges du Tarn !

Le temps de faire connaissance avec notre équipe et d’organiser ensemble notre campement à Ispagnac, nous donnerons le coup d’envoi de nos vacances avec des entraînements et des matchs de folies ! Puis, nous poursuivrons nos buts en canoë, cap sur Sainte Enimie.

Lors de notre aventure, nuits sous les étoiles, baignades en rivière, cuisine de bivouac et paysages grandioses seront aussi notre quotidien en pleine nature. De quoi se régaler !

Centre de vacances de Montbrun – Le Merlet 48210, Montbrun Gorges du Tarn Causses 48210 Montbrun Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0695228309 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lemerlet.asso.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T10:00:00+02:00 – 2023-08-13T23:59:00+02:00

2023-08-20T00:00:00+02:00 – 2023-08-20T11:00:00+02:00

bivouac nature

Association Le Merlet