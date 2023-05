400 coups de pagaies Centre de vacances de Montbrun – Le Merlet, 27 juillet 2023, Gorges du Tarn Causses.

400 coups de pagaies 27 juillet – 5 août Centre de vacances de Montbrun – Le Merlet 832 € + 12€ d’adhésion à l’association

Se faufiler au milieu des rochers, jouer avec les courants, surfer sur la vague, se placer dans les rapides, affûter son coup de pagaie… Nous aurons plusieurs jours pour nous initier au canoë, au kayak et au paddle et ainsi devenir des experts et expertes de la rivière !

Nous profiterons de nos activités sportives pour découvrir la vie aquatique, les histoires locales, observer plus en détails la faune et la flore des Gorges du Tarn, un cadre magnifique aux eaux limpides.

Nous vivrons également une aventure forte en groupe lors de notre itinérance en canoë et nos nuits au bord du Tarn et sous les étoiles.

Centre de vacances de Montbrun – Le Merlet 48210, Montbrun Gorges du Tarn Causses 48210 Montbrun Lozère Occitanie

