Batuk’Alp VIII : les Brésiliens Centre de vacances de Mont Saint Martin, 16 avril 2022, Mont-Saint-Martin.

20€ (tarif habituel des activités avec nuitées de la Troupe BatukaVI : 5€/Nuitée/Enfant)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de vacances de Mont Saint Martin 195 chemin des Combes, 38120 Mont Saint Martin Mont-Saint-Martin 38120 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Ce 8ème camp-échange d’accueil d’un groupe de jeunes partenaires, ici Brésiliens, de la BatukaVI se réalisera entre le samedi 16 avril et le mercredi 20 avril 2022, sur Mont-Saint-Martin puis se poursuivra par des activités proposées à la journée jusqu’au 27 avril sur Grenoble et environs.

18 ados français de la Troupe BatukaVI âgés de 12 à 17 ans constituant les enfants sud-grenoblois en lice pour participer à l’Echange Batuca’Rio IV en août 2023 au Brésil (surtout issus des quartiers Villeneuves d’Echirolles et Grenoble) vont rencontrer 12 ados brésiliens de la Troupe BatucaVidi de la favela de Vidigal sur Rio de Janeiro, âgés de 12 à 18 ans, accompagnés par trois accompagnants dont leur Directrice Isis (déjà invitée en Isère en février 2018).

“Batuk’Alp VIII : les Brésiliens 2” constitue ainsi la réciprocité d’un échange interculturel principalement vécu en août 2019 dans la favela, brésilienne, de Vidigal sur Rio de Janeiro.

Une fois parvenus à Grenoble (et après avoir préparé dans leur pays d’origine leur venue à travers répétitions musicales, skypes de découverte, enseignements adaptés, …), ce sont des jours bien denses qui attendent nos amis.

Workshops thématiques, jeux de rôles et coopératifs, ateliers d’expression, théâtre socio-éducatif, .. vont être les supports pour aborder les questions de citoyenneté internationale et de simple vie en communauté aux droits et devoirs partagés (règles de vie, équipes de services, espaces de liberté, …).

Outre développer les Savoirs, Savoirs-Faire et Savoirs-Etre, ce sont les échanges autour des Identités et des Histoires personnelles et collectives qui marqueront cet épisode de vie. Hors nombre de temps informels entre jeunes durant lesquels partages et apprentissages iront bon train, des moments plus formels seront ainsi consacrés à des discussions et divers apports de connaissances sur leurs vies respectives (quotidiens, activités, aspirations, difficultés, …).

Découverte mutuelle, visites touristiques, pratique d’activités sportives (rando, escalade, patinoire, neige, …), rencontres thématiques (non-violence, solidarité, … ), seront le vecteur principal de cet échange pluriel et citoyen.

Partager le “Batuke”, le battement du coeur en Yorouba, de nos percussions facilitera partage des réalités et des émotions entre nos deux groupes d’enfants dont cet accueil permettra de boucler la boucle en rendant cet échange enfin complet.

Un autre cycle débutera avec une 4ème génération de jeunes BatukaVIens qui sera ainsi accueillie en août 2023 sur Rio, notamment par les brésiliens de BatucaVidi invités en France ce printemps … Mais, ceci est donc une autre histoire :)



Afric’Impact-BatukaVI – Groupe BatucaVidi-BatukaVI Rio 2019