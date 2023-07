« Un été en Charente Maritime » – « Au fil de l’eau ! » AOÛT Centre de vacances de l’Église Protestante Unie de France Arvert, 9 août 2023, Arvert.

« Un été en Charente Maritime » – « Au fil de l’eau ! » AOÛT 9 – 22 août Centre de vacances de l’Église Protestante Unie de France 1081€, tout compris. Le prix ne doit en aucun cas constituer un handicap quant à la participation des enfants et des jeunes. La plupart des familles ont des difficultés à « joindre les bouts » financiers.

Une vingtaine d’enfants et de jeunes ont été invités à vivre un séjour sous tentes du 9 au 22 Août 2023 à Arvert en Charente Maritime.

Une des caractéristiques essentielles de ce groupe, c’est que les participants sont originaires de milieux socio-culturels différents.

La plupart des jeunes sont issus de Cronenbourg-Cité, une entité classée en QPV strasbourgeoise, et viennent de milieux sociaux défavorisés.

Il nous a paru fondamental d’offrir à ces jeunes un cadre de vie qui, tout en étant dépouillé, soit différent de leur environnement quotidien et propre à favoriser leur épanouissement.

La Charente-Maritime présenté à cet effet un maximum d’atouts.

Ce cadre de vie nous permet par ailleurs d’aborder de la manière la plus naturelle qui

soit un thème qui est d’actualité et qui a été repris ici et là, à savoir celui de l’EAU.

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.

Cette entrée en matière de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 énonce quelques principes fondamentaux.

À l’heure d’aujourd’hui le plan EAU n’a fait qu’accentuer grandement l’importance de la thématique.

La problématique nationale de l’eau est élargie à l’ensemble de la planète puisque l’eau sur la planète Terre a donné sa spécificité à celle que l’on appelle communément « planète bleue ».

Cette ouverture permet d’aborder les différents états de l’eau qui déterminent son

cycle naturel.

Il en découle une grande diversité de manifestations climatiques. Ainsi est-il possible de comprendre l’inégale répartition de la ressource sur la planète. La notion d’intérêt général est capitale car l’eau, élément essentiel à la vie a permis l’apparition de la vie sur la Terre et conditionne cette vie. Si de nombreuses espèces se sont adaptées aux situations extrêmes de sécheresse ou d’humidité excessive, l’homme sans eau mourrait en quelques jours. L’eau est donc vitale, mais aussi bienfaitrice : elle a des vertus thérapeutiques depuis longtemps exploitées.

Paradoxalement, l’eau qui symbolise pureté et jeunesse, représente également un

danger quand sa qualité est altérée.

Aujourd’hui, la protection, la mise en valeur et le développement de la ressource en

eau sont des préoccupations majeures.

La gestion et les usages de l’eau témoignent de la nécessité croissante d’aménagement pour garantir l’approvisionnement en eau potable, pour traiter les pollutions et éviter leur transfert d’un milieu à un autre.

L’eau, patrimoine en péril, doit mériter toute notre attention. Les usagers sont nombreux, leurs intérêts souvent différents, voire opposés. Les interventions de l’homme, par une production croissante de déchets et de polluants en particulier, déséquilibrent les milieux naturels. Malgré une prise de conscience prometteuse, de nombreux écosystèmes sont menacés.

