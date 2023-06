EQUI’FUN Centre de vacances de l’Arque Saint-Maurice-de-Cazevieille, 24 juillet 2023, Saint-Maurice-de-Cazevieille.

EQUI’FUN 24 – 28 juillet Centre de vacances de l’Arque 375 €

Tout pour se perfectionner et s’épanouir à cheval à travers le jeu. Une cavalerie de chevaux et poneys pour s’adapter à l’âge et au niveau de chacun.

Le quotidien des cavaliers c’est aussi de nourrir, brosser et câliner les équidés.À Saint-Maurice-de-Cazevieille, entre Uzès et la vallée du Gardon, le centre est installé dans un Mas, au coeur d’un parc de 5 ha, au milieu d’un vaste environnement naturel et campagnard.

Le domaine équestre de l’Arque est une structure labellisée École Française d’Equitation. Installations équestres de qualité,3 carrières aménagées, 1 manège couvert, de grandes prairies et1 belle piscine.

Hébergement en chambres de 3 à 7 lits

Centre de vacances de l’Arque Mas Bousquet 30360 Saint-Maurice-de-Cazevieille 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 36 31 31 »}, {« type »: « email », « value »: « vpt@laliguegard.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.laliguegard.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:50:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00